Rajčata z trouby za hodinu změní v domácí kečup, který vydrží celou zimu. Stačí jeden hluboký plech a koření

Kdo někdy vařil kečup na sporáku, zná ten rituál až moc dobře: hodiny míchání, prskající omáčka na stěnách a neustálé hlídání plamene. Stačí ale přesunout celý proces na hluboký plech do trouby rozehřáté na 220 °C a většina té práce odpadne. Rajčata, papriky, cibule a česnek se pečou nepřikryté na široké ploše, voda se odpařuje sama, chuť se koncentruje a vy mezitím uklízíte kuchyň nebo sklízíte další rajčata ze záhonu. Po vytažení z trouby zbývá jen rozmixovat, naplnit sklenice a krátce sterilovat. Celkově něco mezi hodinou a půl a dvěma hodinami, a v ruce držíte domácí kečup, který svou chutí i složením nechá lahve z obchodu daleko za sebou.
Proč právě trouba mění pravidla hry
Klíč spočívá v jednoduché fyzice. Na hlubokém plechu se směs rozprostře do tenké vrstvy, takže se voda odpařuje mnohem rychleji než v hrnci, kde bublá pod pokličkou. Současně probíhá Maillardova reakce na okrajích zeleniny, rajčata a cibule karamelizují, získávají pečený, lehce nasládlý tón, který žádné vaření na plotně nedodá. A je tu ještě bonus z výživového hlediska: podle portálu
Bezpečnost potravin tepelná úprava rajčat zvyšuje využitelnost lykopenu, jednoho z nejsilnějších přírodních antioxidantů. Pečení tedy dává smysl chuťově i zdravotně. Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Jeden plech, šest kroků: kompletní postup od rajčete ke sklenici
Recept počítá s dávkou na 2 kilogramy rajčat. Tady je přesný sled:
Nakrájet a naskládat: 2 kg rajčat rozčtvrtit, přidat 4 větší cibule na měsíčky, 2 bílé papriky na proužky a 5 stroužků česneku. Vše vysypat na velký hluboký plech nebo pekáč. Ochutit a okořenit: Přidat 200–250 g třtinového cukru, 100 ml kvasného octa, 1 lžíci soli, 1 lžíci sladké mleté papriky, 2–3 bobkové listy, 5 hřebíčků a 5 kuliček nového koření. Kdo chce pikantní nádech, hodí na plech celé chilli nebo kousek skořice. Péct nepřikryté: Trouba na 220 °C, zhruba 60 minut. Jednou až dvakrát během pečení promíchat, aby se okraje nepřipálily. Vyndat celé koření: Bobkový list, hřebíčky a kuličky nového koření vylovit lžící, v hotovém kečupu nemají co dělat. Rozmixovat a pasírovat: Tyčovým mixérem rozmělnit na hladkou hmotu. Pro hedvábnou konzistenci bez slupek a semínek přepasírovat přes jemné síto. Naplnit a sterilovat: Horký kečup nalít do čistých sklenic, otřít hrdla, pevně zavíčkovat. Sterilovat 20–25 minut ve vodní lázni při 80–85 °C. Podle Ball Mason Jars na to stačí obyčejný velký hluboký hrnec s poklicí, žádná speciální zavařovací aparatura.
Ze dvou kilogramů rajčat vznikne orientačně 5–6 sklenic po 250 ml. Přesný výtěžek závisí na vodnatosti odrůdy a intenzitě redukce.
Srpnová sklizeň jako ideální startovní čára
Načasování rozhoduje.
Apetit řadí rajčata i papriky mezi hlavní srpnové plody a právě v tomto období dává zásobní kuchyně největší ekonomický smysl. Kdo zpracovává vlastní úrodu nebo přebytky od sousedů, ušetří výrazně. Při nákupu v obchodě se orientační náklady na jednu dávku pohybují takto:
Surovina Orientační cena Rajčata 2 kg cca 120 Kč Bílá paprika 2 ks cca 18 Kč Třtinový cukr 500 g cca 30 Kč Kvasný ocet 1 l cca 31 Kč Cibule, česnek, koření cca 25 Kč
Celkem kolem 225 Kč za pět až šest sklenic. Průmyslový kečup pořídíte levněji, jenže v něm najdete rajčatový protlak ředěný vodou, modifikovaný škrob a standardizované dochucení místo čerstvé zeleniny a celého koření. Domácí pečená verze je především chuťová a sezónní volba; při zpracování zahradních přebytků i volba ekonomická.
Jak zajistit, aby kečup přežil až do jara
Správně sterilované a hermeticky uzavřené sklenice vydrží přes celou zimní sezonu, pokud je uložíte do tmy a chladu, ideálně při teplotách kolem 10–21 °C. Před uložením do spíže zkontrolujte, že žádné víčko nepovolilo. Podle
National Center for Home Food Preservation jsou pro bezpečné domácí konzervy rozhodující tři věci: dostatečná kyselost, správný procesní čas a těsné uzavření. Ocet v receptu kyselost zajišťuje, sterilace ve vodní lázni ošetří zbytek. Po otevření sklenice patří do lednice.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková