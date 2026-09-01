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SRPEN 2026: Werichova chata, Ejpovické monstrum i provokatér z Clashe u soudu

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Srpen a letní prázdniny jsou za námi, a to znamená jediné. Je tu náš pravidelný přehled textů, které nejvíce zaujaly čtenáře Plzeňské Drbny. Jako tradičně jsme přinesli zajímavosti ze Šumavy, tentokrát jsme popsali osud Werichovy chaty. Zaujal také Jakub Vágner se svým úlovkem v ejpovickém lomu. Velký zájem médií byl také o soud s provokatérem, který vystupuje jako Nespokojený občan. Bylo toho ale mnohem víc.
SRPEN 2026: Werichova chata, Ejpovické monstrum i provokatér z Clashe u soudu

SRPEN 2026: Werichova chata, Ejpovické monstrum i provokatér z Clashe u soudu

Zdroj: Jakub Vágner, Richard Beneš
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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