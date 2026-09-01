SRPEN 2026: Werichova chata, Ejpovické monstrum i provokatér z Clashe u soudu

Patrně nejslavnější českou chatou je romantická šumavská chata herce Jana Wericha, která se nachází u silnice na břehu říčky Ostružné těsně před Velharticemi. Milovaná chata byla to poslední, co legendární herec ve svém životě viděl. Právě zde totiž upadl do bezvědomí, když mu praskl žaludeční vřed. Jan Werich zemřel 31. října 1980 v Praze. Na chatu se dodnes jezdí dívat lidé z celé republiky.
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Nejvýše položený královský hrad v Čechách je teď k vidění i v háčkované podobě. Měří dva metry a váží šest a půl kila. Jeho autorkou je průvodkyně Kristýna Novotná, která na unikátním projektu pracovala přes půl roku. Veřejnost její um velmi oceňuje, stejně jako zástupci České databanky rekordů, kam se její počin oprávněně zapsal.
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Neléčené zlomeniny, poškozená páteř i střeva, kvůli kterým se šestiletý kříženec nedokázal ani vyprázdnit. Případ týraného Míši, u kterého panuje podezření i ze zneužívání, vzbudil obrovské emoce. S něčím takovým se v útulku dosud nesetkali a v šoku jsou i ochránci zvířat. Případem, na který redakce Plzeňské Drbny upozornila, se zabývá policie a spolek na ochranu zvířat také podal trestní oznámení k Okresnímu státnímu zastupitelství v Domažlicích.
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Obrovskou mezinárodní ostudou skončil festival Hip Hop Kemp, který vlastně ani nezačal. Pořadatelé ho zrušili den předem a pozdě v noci se to údajně dozvěděli i lidé, kteří měli s akcí pomáhat. Třeba zástupci agentury, která rozesílala médiím tiskové zprávy o velkolepé účasti. Na dvoudenní akci u Kralovic na severním Plzeňsku měli vystoupit i zahraniční umělci. Někteří z nich ale na svých webových stránkách festival ani neuváděli ve svých kalendářích.
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Nechvalně proslulý provokatér a kontroverzní zápasník v organizaci Clash MMA Michal M. (Nespokojený občan) byl v pondělí obžalován u plzeňského městského soudu z výtržnictví a pomluvy. Jednání soudu se uskutečnilo za mimořádných bezpečnostních opatření. Situaci před soudní budovou monitorovala policie i za pomoci speciální techniky.
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Volby se blíží a městské obvody hledají dobrovolníky do volebních komisí. Letos se konají volby do zastupitelstev obcí a Senátu. Pokud se o vítězi senátních voleb nerozhodne v prvním kole, budou se muset sejít znovu o týden později. Právě to některé nejspíš odrazuje, byť finanční odměny nejsou zrovna malé. Například centrální plzeňský obvod nabízí bezmála sedm tisíc korun.
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Cesta na vrcholek ikonické šumavské hory Luzný je doslova poseta odpadky, i když jde o území Národního parku Bavorský les. Během výstupu turisté odhazují zejména stovky papírových kapesníků. Nic podobného, co se nyní děje, nepamatují v národním parku posledních 35 let. Hora Luzný v těsné blízkosti hranice s Českem měří 1373 metrů a je oblíbeným místem českých turistů.
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Legendy o obřích sumcích v ejpovickém lomu na Rokycansku nelhaly. Přesvědčil se o tom i světoznámý rybář Jakub Vágner. První epizodu svého nového projektu natáčel právě na této oblíbené lokalitě na popud fanoušků. Z vody vytáhl několik sumců. Největší úlovek ale přišel ve chvíli, kdy už téměř balil pruty.
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V helmách, vestách a v obležení dělníků se neslo představení dokončení první etapy rekonstrukce náměstí Republiky. Kromě dřevin přibyla i atypická mlžítka a nové osvětlení. Celá akce za 60,5 milionu korun s DPH vyvolává velké emoce u veřejnosti i odborníků, kteří kritizovali nakládání s historickou dlažbou.
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Někdo se bouřek bojí a zalézá pod peřinu. Někdo je naopak s napětím vyhlíží, sleduje radary a jakmile to vypadá nadějně, čapne foťák a vyráží do terénu. Pavla Kalistová patří právě do té druhé skupiny. Své dechberoucí snímky zveřejňuje na sociálních sítích a čas od času je představuje také na výstavách.
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Malebný šumavský zámek Mokrosuky nedaleko Sušice vlastní rodina historického šermíře, kováře a mečíře Jana Jelínka. Splnil si tak dávný sen. Vždy totiž toužil mít vlastní zámek. Společně s rodinou objekt už dlouhá léta nejen opravuje, ale také ho zpřístupňuje veřejnosti. Společně se zámkem získal i dvě strašidla, smutnou Bílou paní a ducha Šourala. Ten majitelům zámku dokonce pomáhá.
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Tragickou nehodu dvou československých stíhaček MiG-15T připomíná na německé straně Šumavy těsně za státní hranicí malý pomníček. Letadla havarovala 20. června 1963 v prostoru Blatného vrchu v důsledku ztráty orientace. Trosky letadel i s oběma mrtvými piloty ale dopadly na území Bavorska. Letecká katastrofa způsobila v době studené války opravdu velké horko v oblasti železné opony.
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