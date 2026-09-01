Partnerství Škoda Group a HC Škoda Plzeň pokračuje již 18. sezonu

Partnerství pokračuje po jedné z nejúspěšnějších sezon plzeňského klubu za poslední roky. HC Škoda Plzeň obsadil v základní části Tipsport extraligy 2025/26 druhé místo se ziskem 93 bodů a zajistil si účast v Champions Hockey League. Do nového ročníku tak vstupuje nejen s ambicemi v domácí nejvyšší soutěži, ale také s očekávaným návratem na evropskou hokejovou scénu.
„Škoda a město Plzeň k sobě patří už po generace a stejně přirozené je pro nás také spojení s plzeňským hokejem. Jsme firma, která má v tomto městě své kořeny, zaměstnáváme zde tisíce lidí a chceme být aktivní součástí života regionu. Proto jsme rádi, že můžeme v dlouhodobé podpoře HC Škoda Plzeň pokračovat i v další sezoně. Klubu přeji, aby navázal na výborné výsledky minulého ročníku a dařilo se mu jak v extralize, tak v Lize mistrů,“ říká Petr Novotný, CEO and Executive Chairman of Škoda Group.
Novodobá podpora plzeňského hokeje značkou Škoda začala v sezoně 2009/10. Od té doby nastupují hokejisté s tradičním okřídleným šípem na dresech. Od sezony 2012/13, kdy se Škoda Group stala generálním partnerem, nese klub opět jméno Škoda. Právě v tomto ročníku získal plzeňský tým svůj historicky první extraligový titul.
„Škoda je s plzeňským hokejem spojená dlouhodobě a během dosavadní spolupráce se stala přirozenou součástí identity našeho klubu. Velmi si vážíme toho, že Škoda Group stojí za námi nejen jako partner A-týmu, ale podporuje také naši práci s mládeží. Právě stabilní a dlouhodobá partnerství nám dávají prostor rozvíjet klub a vytvářet podmínky pro další generace plzeňských hokejistů. Těší nás proto, že v této spolupráci pokračujeme i v sezoně 2026/27,“ říká Jan Šmucler, spolumajitel a předseda představenstva HC Škoda Plzeň.
„Partnerství nevnímáme pouze jako podporu vrcholového sportu. Velmi důležitá je pro nás práce s mladými hráči a dlouhodobé budování prostředí, ve kterém mohou v Plzni vyrůstat další hokejové generace. Právě dlouhodobost, vztah k regionu a podpora lidí, kteří v něm žijí, jsou hodnoty, na nichž chceme naši spolupráci stavět,“ doplňuje Zdeněk Sváta, COO and Executive Member of Škoda Group.
Partnerství s plzeňským hokejem je součástí širších aktivit Škoda Group v regionu. V rámci společenské odpovědnosti se skupina řídí principem „Pomáháme tam, kde působíme“ a v Plzni dlouhodobě podporuje sportovní, charitativní, vzdělávací a komunitní projekty. Vedle HC Škoda Plzeň spolupracuje například s Městskou charitou Plzeň a své zaměstnance zapojuje do firemního dobrovolnictví.
Škoda Group je v Plzni dlouhodobě aktivní také v podpoře zdravého životního stylu a sportu pro širokou veřejnost. Od roku 2015 stojí za projektem Škoda FIT, jehož hlavní akcí je tradiční Škoda FIT půlmaraton. Jeho letošní ročník se uskuteční 20. září 2026 v ulicích Plzně a je součástí programu Český půlmaraton. Trasa závodu vede z náměstí Republiky přes areál Škoda, Borská pole, Borský park, Doudlevce a Škoda Sport Park a následně se vrací do centra města. Projekt od svého vzniku propojuje sportovní aktivity s podporou zdravého životního stylu. Škoda Group patří k firmám historicky nejvýrazněji spojeným s Plzní a právě zde má své největší výrobní a technologické zázemí. Tradice značky Škoda ve městě sahá až do 19. století.