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Partnerství Škoda Group a HC Škoda Plzeň pokračuje již 18. sezonu

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Škoda Group, přední evropský výrobce řešení pro moderní bezemisní veřejnou dopravu s „domovskou adresou“ v Plzni, bude také v sezoně 2026/27 pokračovat v partnerství s HC Škoda Plzeň. Tradiční spojení plzeňského strojírenského podniku a extraligového hokejového klubu tak vstupuje do 18. sezony novodobé spolupráce. Partnerství zahrnuje podporu A-týmu i mládežnických kategorií klubu.
Partnerství Škoda Group a HC Škoda Plzeň pokračuje již 18. sezonu

Partnerství Škoda Group a HC Škoda Plzeň pokračuje již 18. sezonu

Zdroj: Škoda Group
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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