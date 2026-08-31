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Policie pátrá po těhotné Patricii, existuje důvodná obava o její život

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Policisté už několik dní pátrají po pohřešované dvaatřicetileté Slovence Patricii Fujakové. Žena je těhotná a naposledy ji svědci spatřili minulý čtvrtek ráno na vlakovém nádraží v Plzni. Podle policie může být v ohrožení života.
Policie pátrá po těhotné Patricii, existuje důvodná obava o její život

Policie pátrá po těhotné Patricii, existuje důvodná obava o její život

Zdroj: Jan Luxík, Policie ČR (redakčně upraveno)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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