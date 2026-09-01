Prázdninové nehody si vyžádaly osm obětí, nejtragičtější byl závěr srpnaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Prázdninové nehody si vyžádaly osm obětí, nejtragičtější byl závěr srpna
Do základních škol v Plzeňském kraji nastoupilo v novém školním roce téměř 55 000 žáků, meziročně zhruba o...
Policisté ukončili pátrání po pohřešované dvaatřicetileté ženě ze Slovenska. Patricie byla v evidenci od...
Poslední srpnový den byl zároveň poslední službou známého lékaře Bronislava Dvořáka. Sloužil na...
Chyba řidiče dodávky Volkswagen Transporter stála zranění nejen jeho, ale také jeho spolujezdkyni. K nehodě...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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