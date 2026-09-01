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Prázdninové nehody si vyžádaly osm obětí, nejtragičtější byl závěr srpna

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Osm lidí zemřelo při letošních prázdninových nehodách, které se staly v Plzeňském kraji. Meziročně je to o dva více. Většina z letních tragických nehod se stala v srpnu, kdy o posledním víkendu zemřeli dva lidé. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 17 životů.
Prázdninové nehody si vyžádaly osm obětí, nejtragičtější byl závěr srpna

Prázdninové nehody si vyžádaly osm obětí, nejtragičtější byl závěr srpna

Zdroj: HZS Plzeňského kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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