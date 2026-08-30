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Fotbalisté Plzně po postupu v pohárech znovu klopýtli, se Slováckem hráli 1:1

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Fotbalisté Plzně v 6. kole první ligy doma překvapivě jen remizovali se Slováckem 1:1. Favorita poslal po pauze do vedení Tomáš Ladra, v 82. minutě srovnal střídající Paul Ndubuisi. Hosté dohrávali bez vyloučeného Tichomira Kostadinova. Nový trenér Viktorie Radoslav Kováč nenavázal na čtvrteční úspěšnou premiéru na lavičce Západočechů a postup do hlavní fáze Evropské ligy po výhře 5:1 v prodloužení v domácí odvetě proti Crvene zvezdě Bělehrad.
Fotbalisté Plzně po postupu v pohárech znovu klopýtli, se Slováckem hráli 1:1

Fotbalisté Plzně po postupu v pohárech znovu klopýtli, se Slováckem hráli 1:1

Zdroj: FC Viktoria Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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