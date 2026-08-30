Fotbalisté Plzně po postupu v pohárech znovu klopýtli, se Slováckem hráli 1:1

Plzeň ztratila body již počtvrté z dosavadních pěti zápasů této sezony nejvyšší soutěže a v tabulce je až jedenáctá. K dobru má jedno odložené utkání. Slovácko stále čeká na premiérové vítězství v ligovém ročníku, připsalo si ale cenný druhý bod.
Trenér Kováč, který před týdnem nahradil odvolaného Martina Hyského, udělal oproti čtvrtečnímu utkání s Crvenou zvezdou čtyři změny v základní sestavě. Šanci od začátku dostali Sojka, Ladra, Kabongo a jedna ze dvou nejnovějších posil, pravý bek Gabriel. Už v 15. minutě musela Viktoria vynuceně střídat, Spáčil v souboji s Horským upadl na kotník a pro zranění ho nahradil Prebsl.
Západočeši se v první půlhodině nemohli dostat do tempa a překvapivě nebezpečnější bylo Slovácko. Ve 20. minutě vyslal z hranice vápna technickou střelu Trávník a gólman Viktorie Wiegele se musel hodně natahovat, aby balon mířící k tyči vyrazil.
Až pak začali hrozit i domácí. V 29. minutě si na centr z rohového kopu naběhl na přední tyči Dweh, brankář Heča ale jeho pokus vyrazil. V závěru první půli zblokoval Gabrielovi zakončení stoper Slončík a následná Kabongova dorážka skončila těsně vedle.
Kováč po přestávce hned třikrát prostřídal a jeho svěřenci přece jen přidali. Červ však v 51. minutě po narážečce trefil jen boční síť a chvíli nato Heča vyrazil Aduův přízemní pokus. Neprosadil se ani v 59. minutě Doski.
Pět minut nato už favorit vedl. Ladra z přímého kopu ze strany vystřelil na přední tyč a zaskočil gólmana Heču, který si na balon sáhl, ale v cestě do sítě mu nezabránil. Devětadvacetiletý záložník skóroval poprvé v sezoně.
Domácí pak měli několik velkých šancí na pojištění náskoku. Střídající Souaré ale v 74. minutě v ideální pozici přestřelil, podobně se za chvíli vedlo i Aduovi. Slovácko za to favorita ztrestalo. V době, kdy sudí Jan Beneš usoudil, že Ladra příliš protahoval střídání a na základě nového pravidla nechal Viktorii minutu o deseti, po narážečce s Trávníkem propálil Wiegeleho střídající Ndubuisi.
V 85. minutě dostal Kostadinov za zákrok na Červa druhou žlutou kartu, Viktoria už ale krátkou přesilovku nevyužila. Se Slováckem v lize potřetí za sebou ztratila body a doma vyhrála jediné ze čtyř utkání v této sezoně nejvyšší soutěže.
Plzeň - Slovácko 1:1 (0:0)
6. kolo první fotbalové ligy:
Branky: 64. Ladra - 82. Ndubuisi. Rozhodčí: J. Beneš - A. Beneš, Zoufalý - Kocourek (video). ŽK: Kabongo, Doski, Dweh, Červ - Trávník, Kostadinov, Šviderský, Ndefe, Stojčevski, Slončík, Heča. ČK: 85. Kostadinov. Diváci: 9359.
Sestavy:
Plzeň: Wiegele - Gabriel (46. Memič), Dweh, Spáčil (15. Prebsl), Doski - Hrošovský, Červ - Sojka (46. Souaré), Ladra (80. Pirgič), Kabongo (46. Višinský) - Adu. Trenér: Kováč.
Slovácko: Heča - Slončík, Behiratche, Stojčevski - Ndefe (90. Sosseh), Kostadinov, Trávník, Šviderský (79. Blahút) - Havlík, Juroška (58. Vorlický) - Horský (79. Ndubuisi). Trenér: Jelínek.