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Prvňáčky v Plzni doprovodil do školy Eda, letos mají základky v kraji 55 000 žáků

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Do základních škol v Plzeňském kraji nastoupilo v novém školním roce téměř 55 000 žáků, meziročně zhruba o 1000 méně. Prvňáků je 6400, což je proti loňskému září pokles o 225. Prvňáčky v západočeské metropoli na vybraných školách překvapil nový maskot městské policie v podobě orla Edy a nefotily se s ním zdaleka jen malé děti.
Prvňáčky v Plzni doprovodil do školy Eda, letos mají základky v kraji 55 000 žáků

Prvňáčky v Plzni doprovodil do školy Eda, letos mají základky v kraji 55 000 žáků

Zdroj: Městská policie Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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