Prvňáčky v Plzni doprovodil do školy Eda, letos mají základky v kraji 55 000 žákůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Prvňáčky v Plzni doprovodil do školy Eda, letos mají základky v kraji 55 000 žáků
Ve věku pouhých padesáti let zemřel emeritní biskup Filip Štojdl. Působil v Církvi československé husitské,...
Poslední srpnový den byl zároveň poslední službou známého lékaře Bronislava Dvořáka. Sloužil na...
Chyba řidiče dodávky Volkswagen Transporter stála zranění nejen jeho, ale také jeho spolujezdkyni. K nehodě...
S koncem prázdnin se policisté napříč krajem zaměřili na kontroly mladistvých a na to, zda nepijí alkohol....
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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