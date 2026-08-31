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Královna mezi vyhlídkami je nově vydlážděná, prostor je dle radnice důstojnější

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Koterovská vyhlídka nabízí Plzeň jako na dlani a od roku 2023 jí vévodí také výrazná kovová skulptura Křídla naděje. Její umístění bylo před lety lehce kontroverzní, neboť se tam objevily i tabulky s větším množstvím pravopisných chyb. Stejně jako ony prošlo nyní proměnou i samotné okolí vyhlídky. Nová je příjezdová cesta i parkování.
Královna mezi vyhlídkami prošla proměnou, prostor je dle radnice důstojnější

Královna mezi vyhlídkami prošla proměnou, prostor je dle radnice důstojnější

Zdroj: MO Plzeň 2
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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