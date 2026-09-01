Záchranáři se loučí s dlouholetým kolegou, připravili pro něj děkovný billboard

Bronislav Dvořák má za sebou přes 8,5 tisíce odsloužených směn. „Po mnoha probdělých nocích, po mnoha tragických, ale i šťastných příbězích přišel čas, kdy jsem se rozhodl říct konec. Důvody, které vedly k tomuto rozhodnutí, byly hlavně osobní, ale také i proměna mezilidských vztahů ve společnosti se promítla i do této práce, a tudíž mi už nepřinášela tolik potěšení, tak jako dříve. Rozhodl jsem se tedy přibrzdit a věnovat se také svému zdraví a rodinnému životu,“ uvedl lékař na svých sociálních sítích.
„Chtěl bych poděkovat v mé pracovní cestě bohužel již zesnulým prim. Korbelářovi, prim. Horovi a stále aktivnímu Dr. Marečkovi. Samozřejmě velké a neskonalé díky a poděkování patří kolegům z výjezdového místa Lidická, kteří připravili opravdu nečekané a dojemné překvapení v podobě billboardu, kdy jsem zamáčknul i slzu. Určitě vzpomínám a nezapomenu na kolegy, kde jsem působil jako vedoucí lékař. Oblast Rokycany, Tachov – Planá a dále oblasti Plzeň-město a také dříve Sever. Samozřejmě také nezapomenu na piloty, techniky, sestřičky a kolegy z LZS Líně,“ doplnil. Všem popřál hodně zdraví a úspěchů v této náročné práci, která dle jeho slov není doceněna tak, jak by si zasloužila.
Kolegové ho překvapili billboardem, foto: Bronislav Dvořák
„Bylo mi potěšením. Zažil jsem s tebou pár výjezdů a vždy jsi byl PAN doktor. Broňo, díky,“ vzkázal mu například dnes už bývalý kolega Martin Brejcha. „Několik let společných výjezdů a vždy s tebou v TOPu, užívej si klid, a hlavně ve zdraví. Díky, kamaráde, že jsem měl tu čest,“ doplnil Václav Pechmann.
„Byl jsi první doktor, od kterého jsem po úspěšné kardiopulmonální resuscitaci slyšela poděkovat posádce. Tenkrát jsem byla mladá a vystrašená záchranářka a ta slova pro mě byla strašně důležitá. Děkuji za spoustu společných výjezdů, za tisíce zachráněných životů a za ten pocit, když jedeme s tebou na průšvih, že máme oporu v lékaři, který ví, co dělá,“ dodala Veronika Netrvalová. Zkušenosti z Afghánistánu zužitkoval i v Čechách
Bronislav Dvořák byl u zrodu letecké záchranky a cenné poznatky sbíral i na zahraničních misích v Afghánistánu, kde například s kolegou zdravotníkem Miroslavem Horváthem zachránili život americkému vojákovi. Stalo se to na předsunuté operační základně Šarana. „
Stav pacienta se promptně zhoršoval až do stavu bezvědomí následkem dušení, ale přesto se nám nakonec podařilo vypudit objemný cizí předmět z prostoru horních dýchacích cest. Po tomto zákroku začal pacient spontánně dýchat a komunikovat,“ vzpomínal na celou událost Bronislav Dvořák. Za záchranu života jim osobně poděkoval tehdejší podplukovník americké armády.
Byly to právě tyto zkušenosti, které Dvořák následně zužitkoval například u vážné nehody ve Studentské ulici v Plzni. Osobní auto tam před pěti lety spadlo do výkopu stavby nového kruhového objezdu. Část zábradlí přitom projela řidičovým hrudníkem. Zdravotníci a velení zdravotnické služby FOB Šarana (zprava: Bronislav Dvořák, MUDr. Jonathan Greifer, zleva: Miroslav Horváth. Zdroj: Armáda ČR/ Zdeněk Mikulka, archiv 1. kontingentu AČR HELI UNIT v silách ISAF. „Za použití hydraulických nástrojů jsme ještě uvnitř auta odsříhli kusy oné "trubky" tak, aby bylo možné zraněného z vozu vůbec dostat,“ popisoval tehdy zásah mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Záchranářům se posléze podařilo muže stabilizovat a dopravit do nemocnice.
VIDEO