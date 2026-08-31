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Krvavé tlapky a obroušené drápy. Tento ježek bojující o život záchranu potřeboval

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S prsty na předních tlapkách odřenými do krve a s totálně obroušenými drápy našli ráno skejťáci na dně velkého skate bowlu uvězněného ježka. Zoufalé zvíře se samo nedokázalo vydrápat ven z betonové pasti ve Škoda sport parku na Slovanech. Všude po strmých stěnách byly vidět krvavé šmouhy, jak se ježek snažil vysvobodit. Našli ho kluci, kteří si jako první přijeli zajezdit, a okamžitě informovali záchrannou stanici.
Krvavé tlapky a obroušené drápy. Tento ježek bojující o život potřeboval záchranu

Krvavé tlapky a obroušené drápy. Tento ježek bojující o život potřeboval záchranu

Zdroj: Karel Makoň / DESOP
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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