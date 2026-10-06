Salmonelóza v Újezdu nad Lesy: Počet případů stoupl na 475

Hygienická stanice hlavního města Prahy eviduje v souvislosti se zářijovou nákazou salmonelózou na Masarykově základní škole v Újezdu nad Lesy celkem 475 případů onemocnění. Z toho bylo 219 laboratorně potvrzeno a 99 osob skončilo v nemocnici. V současné době zůstává v nemocniční péči 20 pacientů.
Výrazný nárůst čísel oproti dříve uváděným hodnotám nevyvolala nová vlna nákazy. Hygienici intenzivně zpracovávají dotazníky, které rodiče i personál odesílali se zpožděním, a zároveň párují hlášení od praktických lékařů, nemocnic a laboratoří. Návratnost dotazníků od rodičů žáků školy aktuálně dosahuje necelých 58 procent, šetření tedy stále není uzavřeno.
Ředitelka protiepidemického odboru HSHMP Martina Marešová veřejnost i rodiče ujišťuje, že nárůst v evidenci neznamená, že by se infekce v těchto dnech dál šířila. Jak sama říká, jde o zpětné dohledání případů z inkriminovaného období, kdy lidé navštívili lékaře nebo odeslali dotazníky se zpožděním. Připomíná také, že sekundární šíření salmonelózy mezi lidmi nebývá příliš časté a při dodržování základní zvýšené hygieny k němu nepředpokládají šíření nákazy.
Jako pravděpodobný zdroj nákazy epidemiologové označili pokrm uhlířské špagety. Šetření odhalilo dvě zásadní pochybení: použití vajec s prošlým datem minimální trvanlivosti bez doložení jejich zdravotní nezávadnosti a s vysokou pravděpodobností také nedodržení správného technologického postupu přípravy. Salmonela se při prohřátí pokrmu nad 70 stupňů Celsia po dobu deseti minut spolehlivě likviduje.
S provozovatelem stravovacího zařízení bude zahájeno správní řízení o uložení sankce. Jídelna prošla dezinfekcí, personál byl proškolen v hygienickém minimu i technologických postupech. Provoz nebude obnoven dříve, než budou k dispozici negativní výsledky kontrolních stěrů. Ředitel hygienické stanice Vladimír Možíšek zdůrazňuje, že úkolem hygieniků je celou událost detailně zmapovat a nastavit taková preventivní opatření a kontrolní mechanismy, které spolehlivě vyloučí jakoukoliv možnost dalšího šíření nákazy či opakování podobné situace.
Zdroj: Hygienická stanice hlavního města Prahy