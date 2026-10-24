Okurky naložené v sáčku za 20 minut chutnají líp než ze sklenice. Stačí dodržet jedno pravidlo, které většina hospodyněk ignoruje

Pokud si chcete vychutnat rychlou pochoutku nenáročnou na čas i suroviny, pak zkuste okurky bleskově naložené s pomocí sáčku. Aby se vám však vše povedlo bez chybičky, musíte si pohlídat i pár detailů.
Vše začíná už v obchodě
Při nákupu je důležité vždy vybírat maximálně čerstvé okurky. Pokud jsou totiž už příliš měkké nebo mají skvrny, jsou už
pravděpodobně příliš staré a rychle se zkazí. Využitím těchto jednoduchých triků si můžete užít čerstvé okurky déle, ušetřit tak peníze a zároveň se vyvarovat i zbytečnému plýtvání potravinami.
Moderní zahrádkáři mohou díky moudrosti našich předků zajistit, aby jejich okurky zůstaly zdravé, křupavé a šťavnaté po delší dobu.
Jedna taková metoda konzervace, která má své kořeny v lidové tradici, nabízí zajímavé řešení, které obstálo ve zkoušce času: použití nálevu z octa, které doporučuje i web TwiceAsTasty. Ovšem zvládnete ho i v moderní verzi, která nepotřebuje sklenice, ale jen a pouze plastový sáček. Zdroj fotografie: Freepik Pokud hledáte recept na rychlou pochoutku, která ozvláštní váš běžný i sváteční stůl, zkuste okurky připravené s pomocí sáčku. Jak naložit okurky v sáčku
Omyjte a nakrájejte okurky na požadované tvary – plátky či hranoly (a ty opravdu malé můžete dokonce naložit celé – jen je předtím propíchejte vidličkou, aby dobře nasály lák). V závislosti na tom, zda se rozhodnete pro nakládané nebo kvašené okurky, připravte octový roztok nebo roztok slané vody.
Poté vložte okurky do vakuovacích sáčků, zalijte teplým (ale určitě ne horkým) nálevem a sáčky dobře uzavřete. A teď jednoduše
nechte okurky, aby se proměnily v báječnou součást vašeho jídelníčku. Pokud chcete celý postup o něco podrobnější včetně několika vychytávek, podívejte se na starší článek redakce Chalupáři-Zahrádkáři, který vám vše potřebné prozradí. Zdroj fotografie: Freepik Ne vždy je snadné na trhu poznat, zda jsou již okurky vhodné k nakládání. Pomoci vám může barva jejich ostnů – prohlédněte je. Za jak dlouho si na okurkách pochutnáte
Okurky nakrájené na plátky a naložené v octovém nálevu mohou být hotové za několik hodin, zatímco ty kvašené potřebují k celému procesu i několik týdnů, jak píše web
SeriousEats. Nakonec si však na všech perfektně pochutnáte, však uvidíte sami. A pozor dejte i na hlavní chyby při zavařování, se kterými můžete poškodit zdraví celé rodiny, o nichž už Chalupáři-Zahrádkáři také informovali.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři