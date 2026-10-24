Witkoff nabídl mrkve: Moskvě diesel, Kyjevu Američany u stolu. Kreml mluví o obnovení jednání kolem 10. listopadu

Rozhovor v Konstantinovském paláci v Petrohradu 21. října 2026 nezačal Ukrajinou. Vladimir Putin nejdřív poděkoval za propuštění amerického občana Stephena Hubbarda. Steve Witkoff, zvláštní vyslanec Bílého domu pro mírové mise, odpověděl pochvalou ruského exportu. Dodal, že americké ministerstvo financí už „pracuje nezávisle“ s Kirillem Dmitrijevem, šéfem Ruského fondu přímých investic. Hospodářská část vztahů tak měla vlastní pracovní kanál ještě předtím, než se hovor stočil k bojům a ke zbraním.
Na co ještě čekají tankery s ruským dieselem
Hlavním tématem byl diesel. Americký úřad OFAC vydal už 9. října zvláštní licenci, která povoluje transakce spojené s prodejem a přepravou ruského dieselu. Ze všeho, co Witkoff Moskvě přivezl, má právní podobu jen tahle licence. Výhled na odstranění platebních překážek u hnojiv a ochota Washingtonu bavit se o širším obchodu zatím zůstávají u slibů.
Putin potvrdil, že se tankery připravují. Podmínil to ovšem tím, že je nutné „dofinalizovat finanční ujednání“. Moskva podle zdroje potřebuje fungující platební kanály a také pojišťovací a logistické řetězce. Dokud nebude jasné, kudy za dodávky potečou peníze, papír z amerického ministerstva financí sám žádný náklad na cestu nepošle.
Putin chtěl mluvit i o Íránu. Ukrajinu zabalil do většího balíku
Do Petrohradu Witkoff přiletěl rovnou z Osla, kde den předtím jednal s ukrajinskou delegací a evropskými partnery. Ukrajině nabídl obnovení trojstranného formátu jednání s americkou účastí, technické týmy pro další kroky a navázání na osloské konzultace o bezpečnostních garancích. V Oslu se mluvilo také o energetické infrastruktuře a o možnosti částečného příměří.
Putin do rozhovoru přidal Írán i možnou schůzku s Donaldem Trumpem v Číně. Ukrajina se tím stala jednou z položek v širší agendě vztahů s Washingtonem a ruská vyjednávací cena stoupla. Witkoffův postup tak nese dvojí riziko. Moskva může úlevy chápat jako odměnu, kterou dostala ještě před vlastními ústupky. Kyjev zase může americký tlak vnímat jako hrozbu, že podpora zeslábne, pokud jednat odmítne.
Witkoff vyjednává po malých krocích, silně osobně a s obchodní logikou. Méně se opírá o instituce a víc o emisary a jednorázové licence, čímž se od klasických amerických mírových procesů typu Dayton výrazně liší. Stejně postupoval u druhé fáze příměří mezi Hamásem a Izraelem.
Komentář, který přišel od muže z ukrajinské sankční databáze
Schůzku rychle okomentoval Alexandr Koc, dlouholetý zvláštní zpravodaj deníku Komsomolskaja pravda, který o válečných konfliktech píše od roku 1999. Podle něj Witkoff ukázal „mrkev“ oběma stranám: Rusku nabídl ekonomickou, Ukrajině procesní. Blížící se zima podle Koce hraje proti Kyjevu, protože zvyšuje tlak na ochranu energetické infrastruktury.
Ukrajinská databáze War & Sanctions vede Koce jako otevřeného podporovatele ruské války a propagandistických narativů. Jeho slova proto mají hodnotu hlavně jako ukázka toho, jak chce Kreml jednání podat domácímu publiku. Za nezávislý rozbor je považovat nelze. Před opakováním „minského scénáře“ varuje z pozice, podle níž byly minské dohody chybou, protože Rusku nedaly dost. Ukrajina i Evropa je čtou úplně jinak.
Pokles cen dieselu o pět až šest procent zatím tvrdí jen Kreml
Licence na ruský diesel je čistě americký krok. Evropská unie svůj sankční režim nezměnila: zákaz dovozu ruských ropných produktů dál platí a ekonomické sankce jsou prodloužené do 31. července 2027. Česká linie zůstává stejná. Ministerstvo zahraničí opakuje, že „nelze jednat o Ukrajině bez Ukrajiny“. Praha už v lednu 2026 s Witkoffem a Jaredem Kushnerem na jednání koalice ochotných řešila hlavně poválečné bezpečnostní záruky.
Na české čerpací stanice a ceny hnojiv dopadne americký krok jen nepřímo. Víc dieselu na světovém trhu by mohlo stlačit velkoobchodní ceny, jenže přímé spojení mezi licencí z Washingtonu a stojanem u české dálnice neexistuje. Putin mluvil o okamžitém poklesu světových cen o pět až šest procent. Nezávisle to nikdo neověřil.
Poradce Kremlu Jurij Ušakov po schůzce oznámil, že Rusko je „v principu“ připravené obnovit trojstranná jednání kolem 10. listopadu. Příměří potvrzené není, text žádné dohody zveřejněn nebyl a evropské sankce zůstávají beze změny. Hmatatelně se zatím pohnula jen dieselová licence a ochota vrátit se k jednacímu stolu.