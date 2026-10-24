Putin v Petrohradu kývl jen na schůzku expertů. Witkoff s ním mezitím řešil ruský diesel, hnojiva i Lukoil

Witkoff strávil předchozí den v Oslu. U stolu seděli Volodymyr Zelenskyj, norský premiér Jonas Gahr Støre, finský prezident Alexander Stubb a poradci z Evropské unie, NATO, Británie, Německa a Itálie. Výsledkem byl aktualizovaný návrh, který řešil bezpečnostní garance pro Ukrajinu, územní spory, poválečnou obnovu, bezpečnost Evropy a možné příměří. S tímto balíkem vyslanec druhý den ráno vstoupil do Konstantinovského paláce. Co v něm Moskva přijala a co odmítla, se dalo poskládat až z výroků obou stran. Nejvíc řekl Putinův poradce Jurij Ušakov, který schůzku po jejím skončení komentoval.
Kreml poprvé od února potvrdil další kolo rozhovorů s Kyjevem
Podle agentury AP Putin „v principu“ souhlasil s obnovením třístranných technických rozhovorů Ruska, USA a Ukrajiny. Mají začít po 10. listopadu 2026, nejspíš v Abú Dhabí, a povedou je experti. Lídři se jich účastnit nebudou. Na programu má být bezpečnostní uspořádání po válce pro obě strany konfliktu. Formulace „v principu“ a slovo „pravděpodobně“ u místa konání dělají z dohody spíš harmonogram s otazníky než pevný závazek.
Moskva tím poprvé od únorových kol v Abú Dhabí a Ženevě veřejně potvrdila, že chce v konkrétním formátu jednat dál. Únorová setkání žádný průlom nepřinesla. Nejdál od sebe měly strany pozice u otázky území.
Během Witkoffovy návštěvy Rusko propustilo amerického vězně Stephena Hubbarda, o jehož vydání žádal osobně Donald Trump. Kreml to prezentoval jako gesto dobré vůle.
Energetické příměří Putin smetl, o okupovaném pásu jednat nehodlá
Návrhy z Osla podle Kremlu obsahují „málo skutečné hodnoty“. Ušakov to podal diplomaticky, ale Rusko tím dalo najevo, že západně-ukrajinský balík za základ dohody nepovažuje.
Podrobnosti doplnil Zelenskyj. Putin podle něj odmítl reciproční model, v němž by obě strany přestaly útočit na rafinerie, elektrárny a rozvodné sítě. Ukrajina, jejíž energetiku Rusko systematicky ničí, tento bod pokládala za klíčový. Právě v něm dostala jasné ne.
Ještě před schůzkou, 16. října, Putin prohlásil, že „bezpečnostní zóna“ budovaná na okupovaném ukrajinském území podél hranice je nevyjednatelná. O tom, co Rusko drží, se tedy mluvit nebude. V únoru v Ženevě přitom Moskva chtěla navíc i zbytek Doněcké oblasti. Z Petrohradu tak vychází zpráva, že ochota sednout si s Ukrajinou k jednomu stolu se u Ruska zvýšila, zatímco jeho územní požadavky zůstávají ve stejném rozsahu jako v únoru.
Od dieselu po summit v Šen-čenu: o čem se v paláci mluvilo mimo válku
Vedle příměří přišla na stůl témata, která s válkou přímo nesouvisejí, ale obě strany na nich mohou vydělat. Nejhmatatelnější je diesel. USA v říjnu 2026 uzavřely s Ruskem dohodu o jeho dodávkách a ta se týká cen pohonných hmot v Americe, tedy tématu, které Trump politicky potřebuje. Putin k tomu přidal nabídku ruských minerálních hnojiv pro americký trh. Ušakov zmínil i debatu o zahraničních aktivech ropné společnosti Lukoil, s jejichž majetkem mimo Rusko mají potíže kvůli sankcím.
Ušakov dále mluvil o „velkých společných ekonomických projektech“, z nichž některé mají být blízko realizace. Žádný z nich nejmenoval, takže se toto tvrzení zatím nedá ověřit. Putin se zároveň nabídl jako prostředník v íránské krizi, kterou Washington řeší na několika frontách najednou. Ušakov podle svých slov chystá i možné setkání Trumpa, Putina a Si Ťin-pchinga na summitu APEC v čínském Šen-čenu.
Obchodní a mírová jednání tak běží souběžně a poválečné obchodní vztahy se probírají dřív, než bylo vyhlášeno jakékoli příměří. Z dosavadní bilance nejvíc vytěžilo Rusko. Stalo se přímým partnerem Washingtonu a otevřelo debatu o ekonomickém uvolnění, aniž by na bojišti v něčem podstatném ustoupilo.
Co Petrohrad mění pro Kyjev a co pro českou miliardu ročně
Ukrajina formálně zůstává u jednání. Witkoff se po Petrohradu vrátil do Osla na další konzultaci a Støre zopakoval zásadu „nic o Ukrajině bez Ukrajiny“. Jak málo prostoru ale Kyjev má, ukázal říjen. Ukrajinská armáda je závislá na amerických včasných varováních před raketovými útoky i na Starlinku. SpaceX bez veřejného vysvětlení omezil část služeb a narušil tím dronové operace. Ministr zahraničí Marco Rubio 21. října odkázal na Elona Muska, kterému podle něj rozhodnutí náleží. Oficiální vysvětlení Kyjev nedostal.
Na závazcích NATO vůči Česku samotná dohoda Washingtonu s Moskvou nic nemění. Aliance na letošním summitu v Ankaře znovu potvrdila článek 5 o kolektivní obraně. Česko má schválený program pomoci Ukrajině na roky 2026 až 2030 s ročním rozpočtem jedné miliardy korun a dál vede muniční iniciativu. Hrozba je politická. Pokud bude Washington dál jednat mimo Evropu a tlačit Kyjev k ústupkům, může se jednota západní podpory rozpadat a udržet dosavadní linii bude stát víc.
Technické rozhovory v Abú Dhabí mají začít po 10. listopadu. Příměří vyhlášeno nebylo a Rusko odmítlo omezit údery na energetiku, takže do té doby se bude dál bojovat.