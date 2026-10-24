Kreml frontu zmrazit nenechá, tvrdí prokremelský komentátor. V sázce je Slovjansk s Kramatorskem a přes 68 tisíc lidí

Jednání vedli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, norský premiér Jonas Gahr Støre a finský prezident Alexander Stubb. Americký vyslanec Witkoff a Jared Kushner se k nim podle norského úřadu vlády přidali na ukrajinskou žádost. K večerní pracovní večeři přisedli bezpečnostní poradci Británie, Německa, Itálie, Evropské unie a NATO. Zelenskyj pak na tiskové konferenci označil zmrazení fronty za „minimum, které je od Ruska potřeba“, a za „reálnou cestu“ k ukončení války. Ramm v tom vidí jediný záměr: zastavit boje dřív, než se ruské jednotky dostanou k posledním velkým ukrajinským městům v Donbasu. Kreml to podle něj nikdy nedovolí.
Celý den jednání v Oslu skončil bez mapy příměří i bez podpisu
Støre označil rozhovory za konstruktivní. Na stole byly čtyři okruhy: bezpečnostní záruky pro Ukrajinu, územní uspořádání, sankce a poválečná obnova. Zelenskyj mluvil o „jasných představách“, které Witkoff předá v Petrohradu. Jejich obsah se veřejnost nedozvěděla.
Z Osla nevzešel žádný podepsaný dokument ani harmonogram. Chybí i mapa příměří a mechanismus, který by dohlížel na jeho dodržování. Zůstal jen rozpracovaný základ. Pro srovnání: istanbulská jednání z března 2022 skončila konkrétním a veřejně popsaným návrhem. Ukrajina v něm nabízela neutralitu výměnou za bezpečnostní záruky, zákaz cizích základen na svém území a konzultační režim pro Krym. Tak podrobného výsledku Oslo nedosáhlo. Kdo z jednání čeká obrys dohody, nemá zatím z čeho vycházet.
Witkoff z Osla odletěl přímo do Ruska. Norská metropole tak posloužila jako přestupní stanice mezi Kyjevem s evropskými spojenci a Moskvou.
Moskva podmiňuje příměří odchodem Ukrajiny z celého Donbasu
Kreml 29. června 2026 zopakoval, že jeho podmínky platí beze změny od roku 2024. Ukrajinská armáda má opustit čtyři oblasti, které si Rusko nárokuje, a Kyjev se má vzdát vstupu do NATO. Putin den předtím prohlásil, že omezení bojů by jen ulevilo ukrajinské frontě. Zároveň odmítl, aby ho „rozptylovaly“ návrhy, které by frontu stabilizovaly a ruské cíle přitom nesplnily.
Putinův poradce Jurij Ušakov už v prosinci 2025 prohlásil, že příměří přichází v úvahu až po úplném stažení Ukrajiny z Donbasu. To, co Zelenskyj nabízí jako minimum, je přesně to, co Moskva opakovaně odmítá. Ramm, gardový major v záloze a autor telegramového kanálu „Vojennyj optimist“, tuto linii převádí do zeměpisu. Podle něj se Evropa s Kyjevem snaží zachránit slavjansko-kramatorský obranný pás, poslední velkou městskou aglomeraci Doněcké oblasti v ukrajinských rukou. Ramm píše pro web Ukraina.ru, prokremelský projekt agentury Rossija Segodňa. Jeho slova proto ukazují, jak se uvažuje v Moskvě, o stavu fronty ale nic nedokládají.
Nezávislá data ruské líčení nepotvrzují. Analytici Critical Threats a ISW 16. října zpochybnili ruská hlášení o průnicích k Družkivce a na předměstí Kramatorsku. Ruské jednotky jsou podle nich od obou měst dál, než uvádí generál Gerasimov. Velitel Andrij Bileckyj 19. října řekl agentuře Interfax-Ukrajina, že ruský postup na tomto směru se za poslední měsíc výrazně zpomalil a na severním úseku se místy obrátil.
Kolik lidí ještě žije v posledních velkých městech Donbasu
Pás tvoří Slovjansk, Kramatorsk a Družkivka. Polský analytický institut OSW v červenci 2026 popsal, o co Rusku jde: chce nad aglomerací získat takovou převahu, aby ji mohlo zasahovat drony FPV a přesným dělostřelectvem. Dobytí měst by Moskvě vedle vojenské převahy v regionu dalo i politický argument, že ovládnutí Donbasu „dokončila“.
K 31. srpnu 2026 žilo v kramatorské komunitě přes 40 tisíc obyvatel a ve slovjanské dalších 28 tisíc. Jen v těchto dvou celcích tak jde o přes 68 tisíc lidí. V celé Doněcké oblasti pod ukrajinskou kontrolou žilo téměř 93 tisíc lidí, z toho bezmála pět tisíc dětí. Každé posunutí fronty o pár kilometrů tedy dopadá na desítky tisíc civilistů.
Družkivka byla pod útoky řízených pum a dronů a rodiny z ní odcházely v nucených evakuacích. Zmrazení fronty by městům mohlo vrátit fungující nemocnice, otevřené školy a zásobování bez každodenního rizika. Bez příměří pokračují evakuace a služby se dál rozpadají. Ve Slovjansku po červnovém zásahu zavřela poslední fungující porodnice v celém regionu.
Washington tlačí na ústupky víc, upozorňuje Kallasová
Evropská vyjednávací linie z června 2026 stojí na třech pilířích: okamžité příměří, současná frontová linie jako základ jednání a pevné bezpečnostní záruky pro Kyjev. Druhý pilíř je přitom přesně ten, který Putin ve stejném měsíci odmítl. Oslo ukázalo, že Evropané a Američané umějí připravit společné návrhy pro Moskvu. Šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová ale podle Euronews upozornila, že Washington dlouhodobě tlačí Ukrajinu k ústupkům silněji než evropské metropole.
Česko se drží hesla „spravedlivého a trvalého míru“ při respektu k územní celistvosti Ukrajiny. Muniční iniciativa běží dál, ze státního rozpočtu ji ale Česko přímo nefinancuje. Bezpečnostní rada státu v lednu 2026 potvrdila, že země zůstane zprostředkovatelem, pokud nákupy zaplatí partneři. Premiér Babiš vyslání českých vojáků na Ukrajinu vyloučil.
Witkoff je teď v Petrohradu. Další kolo rozhovorů by podle závěrů z Osla mohlo přijít v polovině listopadu.