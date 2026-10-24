Česká firma ukázala úderný dron z ligy íránských Šáhidů. SABRE letí víc než dvakrát rychleji než Šáhid-136

Sestavu, která v českém obranném průmyslu nemá přímou obdobu, si návštěvníci mohli prohlédnout ve středu 21. října 2026 v hale 5 výstaviště PVA EXPO Praha. Na stánku 563 stál úderný SABRE vedle cílového stroje TARGON 45. Pozornost na sebe okamžitě strhl ten první, protože se nabízelo srovnání s íránskými Šáhidy, které od roku 2022 ničí ukrajinská města.
Proč čeští vojáci už v roce 2025 stříleli na cíl podobný Šáhidu
S íránským Šáhidem-136 spojuje SABRE hlavně způsob nasazení. Oba stroje mají pevné křídlo, útočí na cíl na velkou vzdálenost a startují z mobilní pozice bez ranveje, buď z katapultu, nebo s raketovým pomocným startem. Letiště tedy nepotřebují, obsluha je může rychle přemístit a rychle odpálit. Válka na Ukrajině posunula tuhle koncepci z okraje vojenského plánování do jeho středu.
Šáhid slouží jako měřítko i českým ozbrojeným složkám, takže srovnání nevymysleli marketéři. Strakoničtí vojáci v roce 2025 zkoušeli střelbu na vysokorychlostní vzdušný cíl a plukovník Daverný o něm výslovně řekl, že velikostí, tvarem i rychlostí má podobné vlastnosti jako Šáhid-136.
Kam SABRE nedoletí a co výrobce o nákladu tají
Podle údajů, které KBP International vyvěsila přímo na veletrhu, dosahuje SABRE nejvyšší rychlosti 400 km/h. Šáhid-136 podle odhadů amerického think-tanku CSIS letí zhruba 180 km/h, český dron je tedy víc než dvakrát rychlejší. Protivzdušná obrana má na reakci výrazně méně času. Rychlost mu dává proudový motor, zatímco íránský stroj pohání pístový.
Náklad firma popisuje jako „konfigurovatelný úkolový náklad“ o hmotnosti do 30 kg, což zapadá do rozpětí 20 až 50 kg, které CSIS odhaduje u Šáhidu. Jakou bojovou hlavici nebo jinou výbavu SABRE ponese, výrobce veřejně neuvádí.
Slabinou je dolet. SABRE zvládne nejvýš 400 km, Šáhid podle odhadů CSIS doletí 1 000 až 2 500 km, tedy nejméně dvaapůlkrát dál. Na údery hluboko v týlu, kterými se íránské drony proslavily, český stroj nestačí a jeho prostorem je taktický okruh. Ve zveřejněných materiálech navíc chybí jakákoli zmínka o návratu nebo přistání na padáku, takže SABRE má podle dostupných informací velmi blízko k jednosměrným úderným prostředkům. Výrobce ho tak ale výslovně neoznačuje.
Druhý stroj ze stánku přistává na padáku, aby mohl letět znovu
Proti Šáhidům TARGON 45 nebojuje, napodobuje je. Je to vzdušný terč pro výcvik protivzdušné obrany, zkoušky zbraní a ověřování obranných systémů. Stejně jako íránský dron má pístový motor, umí letět autonomně i pod ručním řízením a startuje stejně jako SABRE z katapultu nebo s raketovým pomocným startem.
V nabídce KBP má tenhle stroj nejjasnější využití. Armáda už ukázala, že na cíle podobné Šáhidu cvičí, a obsluhy protiletadlových systémů potřebují terč, který se chová věrohodně a dá se použít opakovaně. TARGON 45 po letu přistává na padáku a může vzlétnout znovu.
Nejbližšího evropského soupeře vyrábí MBDA
Evropské zbrojovky v posledních dvou letech představují jednu novinku za druhou, většinou ale v lehčí třídě. Rheinmetall testuje barážující munici FV-014 s nákladem kolem 6 kg, Helsing představil přesný úderný dron HX-2. Oba stroje mají dolet do 100 km.
Sourozence má SABRE v systému DELUGE od MBDA, který má rovněž proudový motor a letí kolem 400 km/h. Evropský konkurent doletí až 500 km a unese náklad ve třídě 50 kg, takže v obou ohledech o kus předčí český stroj. SABRE se tím řadí mezi těžší a rychlejší jednosměrné efektory, ne mezi lehkou barážující munici. Pro českou firmu je to neobvykle ambiciózní pozice.
Žádná potvrzená objednávka, přestože armáda chce 3 000 dronů
KBP International je obchodní a exportní složkou českého holdingu KBP, do kterého patří i výrobce motorů MVVS. Na Future Forces 2026 nebyla okrajovým vystavovatelem: dělala hlavního partnera celého fóra a zlatého partnera konference Future Air Force. SABRE ukazovala spolu s pneumatickým odpalovacím zařízením CATA BX od estonské firmy Threod, které vypustí dron do 150 kg za méně než tři minuty. Český stroj s maximální vzletovou hmotností 125 kg se do tohoto limitu vejde.
Armáda ČR zatím žádnou objednávku veřejně nepotvrdila, o bezpilotní techniku přitom zájem má: ministerstvo obrany chce do roku 2028 pořídit 3 000 dronů. Český zbrojní export mezitím mezi lety 2021 a 2023 vyrostl ze 14 na téměř 50 miliard korun.
Případný vývoz SABRE do konfliktních oblastí by musel projít licenčním řízením podle zákona č. 38/1994 Sb. a osmi kritérii EU, která posuzují mimo jiné situaci v cílové zemi a riziko, že zbraň skončí u třetí strany. Termíny sériových dodávek ani výrobní kapacitu firma zatím nezveřejnila.