Zelenskyj odmítá misi NATO, evropské vojáky po příměří ale chce. Kolik jich dorazí, zatím nikdo nezveřejnil

Na ukrajinské území by mnohonárodní síla vstoupila až po skončení bojů a za tří podmínek. Musí existovat příměří nebo mírová dohoda, Kyjev o nasazení musí sám požádat a předtím se musí spustit bezpečnostní garance, které budou právně i politicky závazné. Prohlášení koalice z července 2026 k tomu výslovně požaduje „věrohodné zastavení bojů“. Pod touto hlavičkou tedy žádní evropští vojáci na Ukrajinu nepřijdou, dokud na frontě trvá střelba, a o útočné síle namířené proti Rusku nemůže být řeč.
Proč Kyjev nechce misi, o které by hlasovalo všech 32 států NATO
Zelenskyj dál opakuje, že nejlepší zárukou ukrajinské bezpečnosti zůstává členství v NATO. Přesto odmítá, aby na Ukrajině působila mise pod značkou NATO. Zelenskyj neodmítá západní vojáky na ukrajinské půdě, odmítá velení a rozhodovací proces NATO i automatickou vazbu na článek 5 o kolektivní obraně. Operace NATO potřebuje souhlas všech 32 členských států, takže ji může zastavit kterýkoli z nich. Koalici ochotných stačí ti, kdo se sami přihlásí, a pro Kyjev je to formát, který má reálnou šanci vzniknout.
Prezident své požadavky shrnul v únoru 2025: Ukrajina potřebuje garance „ne na papíře, na zemi, u moře, ve vzduchu“. Pokud členství v NATO nebo mise NATO politicky neprojdou, je podle něj nutné najít „spolehlivou alternativu“. Agentura Reuters v srpnu 2025 popsala, že zvažované jednotky by působily výhradně pod národními vlajkami. Výsledná síla označovaná zkratkou MNF-U má vlastní společný štáb, rotující britsko-francouzské velení a povinnost koordinovat se s ukrajinským generálním štábem.
Cíl vstoupit do NATO tím Kyjev neopouští. Červnové prohlášení lídrů Francie, Británie, Německa a Ukrajiny z roku 2026 mluví o „nevratné cestě k euroatlantické integraci“.
Vojenské uzly i právo použít sílu: co stojí v pařížské deklaraci
Základní dokument podepsali 6. ledna 2026 v Paříži lídři Británie, Francie a Ukrajiny. Trilaterální deklarace o záměru vyšla o den později a počítá s nasazením MNF-U na zemi, ve vzduchu i na moři.
Obsah deklarace je ze značné části týlová práce. Po celé Ukrajině mají vzniknout vojenské uzly a k nim chráněná zařízení, kde bude uložená technika, zbraně a zásoby. MNF-U má také cvičit ukrajinské pozemní síly a pomáhat s jejich obnovou, takže z velké části posiluje armádu, která má zemi bránit sama. Další úkol má hospodářský rozměr: bezpečnější nebe a moře mají podle britského ministerstva obrany umožnit návrat komerčního letectví a přilákat investice. Deklarace navíc dává síle právo použít sílu k plnění mise a k ochraně vlastního personálu.
Pobyt cizích vojáků na Ukrajině se má řídit dohodami NATO SOFA a PfP SOFA, tedy právními standardy NATO. MNF-U tak používá zavedená pravidla NATO, aniž by se stala jeho operací.
Velení převzal Brit Tom Bateman, Varšava ani Praha s vojáky nepočítají
Dva milníky v časové ose se snadno pletou. 17. července 2025 Londýn oznámil, že koordinační štáb v Kyjevě bude po nasazení vést britský dvouhvězdičkový důstojník. Velení nad celou MNF-U se ale změnilo až o rok později: 24. července 2026 ho v Paříži převzal od Francie britský generálporučík Tom Bateman v rámci dohodnuté rotace.
Ochota ostatních evropských zemí je výrazně menší. Německo se k bezpečnostním garancím hlásí, typ a rozsah svého příspěvku ovšem podmiňuje vyjasněním podmínek a role Spojených států. Polsko chce řídit logistiku a na podzim 2026 hostí první cvičení koalice, vyslání vlastních vojáků na Ukrajinu však opakovaně vyloučilo. Česko podle lednového vyjádření premiéra z roku 2026 s vojáky na ukrajinském území nepočítá a změna by vyžadovala nové politické rozhodnutí.
Seznam zemí, které by vojáky na Ukrajinu skutečně poslaly, ani jejich počty dosud zveřejněné nejsou. Pro odstrašení je to slabé místo, protože Moskva zatím vidí velitele a štáb, ale žádný potvrzený počet vojáků.
Čtyři oblasti, kde evropští spojenci přiznali závislost na USA
Před sílou bez americké účasti varuje sám Zelenskyj, tedy politik, který formát koalice ochotných prosazuje. Německý kancléř Merz po pařížské schůzce zdůraznil totéž. V únoru 2025 rozeslal Washington evropským spojencům dotazník, jakou podporu by od Spojených států pro bezpečnostní garance potřebovali. Z odpovědí vyplynuly mezery ve zpravodajství, ve velení a řízení, v letecké podpoře a ve schopnosti udržet operaci dlouhodobě. Kdo by bez těchto čtyř věcí MNF-U zajistil, z dostupných podkladů nevyplývá, a americká účast je proto pro celý projekt nejvážnější neznámou.
Na věrohodnosti přitom záleží víc než u běžné výcvikové mise. Moskva opakovaně prohlásila, že cizí vojáky na Ukrajině by považovala za legitimní cíl. Deklarace dává MNF-U právo bránit personál i infrastrukturu silou.
Britský parlamentní briefing upozorňuje, že veřejně dosud chybí podrobné eskalační schéma a přesná pravidla, jak má síla reagovat na porušení příměří. Postup evropských vojáků v situaci, kdy by Rusko příměří porušilo, tak zatím není veřejně stanovený.