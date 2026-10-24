Kvalifikace na VC USA: Antonelli vykročil za titulem

Živý přenos
V Austinu bylo 29 °C a teplota tratě se pohybovala okolo 38 °C.
Welcome back to Texas!
The Circuit of the Americas awaits our drivers as we set the grid for the Grand Prix
#F1 #USGP https://t.co/oG5mhiCszI
— Formula 1 (@F1) October 24, 2026
Q1
Prvními jezdci na trati byli piloti Cadillacu.
Q1 IS GO!
The formation of cars makes their way out of the pit lane for the first part of Qualifying!
#F1 #USGP https://t.co/60eLcU81L8
— Formula 1 (@F1) October 24, 2026
První reprezentativní čas zajel Charles Leclerc s hodnotou 1:35.200.
It’s a strong start to Q1 for Charles Leclerc in P1…
But Max Verstappen is only +0.015s away
#F1 #USGP https://t.co/a1A9oagqJm
— Formula 1 (@F1) October 24, 2026
Oscar Piastri a piloti Mercedesu nasadili do první části kvalifikace středně tvrdou sadu.
I 8 minut před koncem Q1 byl stále na čele Charles Leclerc. Konkurence ale nebyla daleko. Dokáže Ferrari prokázat rychlost z tréninků i v kvalifikaci?
Záběry z COTA jsou vždy zajímavé.
Ollie Bearman on the hunt…
He’s up to P11 currently, meanwhile his team mate Esteban Ocon is currently in the elimination zone ❌
#F1 #USGP https://t.co/p7LNj9PBUm
— Formula 1 (@F1) October 24, 2026
3,5 minuty před koncem Q1 neměl zajetý čas Pierre Gasly. Francouz nakonec zajel jedno kolo, kterého ho posunulo do Q2. Zároveň mu byla vyvěšena černobílá vlajka za zbytečně pomalou jízdu.
George Russell si stěžoval, že ho pálí záda ze sedačky.
„My seat is getting very hot on my back“
George Russell is warming up in the cockpit as we approach the final laps of Q1…
#F1 #USGP https://t.co/IXGVOthwse
— Formula 1 (@F1) October 24, 2026
Fernando Alonso byl lehce v plamenech. Konkrétně na výjezdu z boxů.
Valtteri noted a small fire at the back of Fernando’s car at pit exit
But it seems the Aston Martin driver got going after this to complete a lap to get him through into Q2
#F1 #USGP https://t.co/bo7f9eH1cQ
— Formula 1 (@F1) October 24, 2026
V Q1 vypadli: Esteban Ocon, Lance Stroll, Carlos Sainz, Alex Albon, Sergio Pérez a Valtteri Bottas.
ELIMINATED IN Q1 ❌
17. Ocon
18. Stroll
19. Sainz
20. Albon
21. Perez
22. Bottas
#F1 #USGP https://t.co/srAV6V6cR1
— Formula 1 (@F1) October 24, 2026
Q2
Druhá část kvalifikace začala a opět velmi brzo na trati byli jezdci Ferrari.
GREEN FOR Q2
We’re underway for the second part of Quali
#F1 #USGP https://t.co/DX5qmPjbI4
— Formula 1 (@F1) October 24, 2026
Jako první čas zajel Charles Leclerc, ale okamžitě ho překonal Lewis Hamilton a následně Max Verstappen s časem 1:34.471.
The first Q2 runs are in
It’s Max Verstappen at the top of the timesheets right now with Lando Norris +0.068s off in P2
#F1 #USGP https://t.co/t4LSJKiWe2
— Formula 1 (@F1) October 24, 2026
Oliver Bearman dostal černobílou vlajku za zbytečně pomalou jízdu.
Audi zkoušelo týmovou spolupráci ohledně slipstreamu.
Teamwork
Gabi Bortoleto gives @audif1_ team mate Nico Hulkenberg a slipstream on the back straight
#F1 #USGP https://t.co/6yKBa0m1cW
— Formula 1 (@F1) October 24, 2026
Na konci druhé části kvalifikace Ferrari ukázalo, že rychlost neztratilo. Charles Leclerc se totiž vrátil do čela.
Andrea Kimi Antonelli dokázal zachránit potencionálně nebezpečnou situaci v zatáčce číslo 19.
This was a save and a half from Kimi on the exit kerb of Turn 19!
#F1 #USGP https://t.co/ahlYEoIEEx
— Formula 1 (@F1) October 24, 2026
Do závěrečné části nepostoupili: Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Fernando Alonso a Oliver Bearman. Pilot Haasu byl původně třináctý, ale doplatil na traťové limity v zatáčce číslo 11.
ELIMINATED IN Q2 ❌
11. Gasly
12. Hulkenberg
13. Bearman
14. Bortoleto
15. Colapinto
16. Alonso
#F1 #USGP https://t.co/G8tEuZq5ze
— Formula 1 (@F1) October 24, 2026
Q3
Prvními piloti na trati byli jezdci Mercedesu.
GREEN LIGHT ON Q3
The Top Ten shootout is upon us…
#F1 #USGP https://t.co/h2mvJIa1eJ
— Formula 1 (@F1) October 24, 2026
Třetím pilotem, který dostal varování černobílou vlajkou za pomalou jízdu, byl Max Verstappen.
Pořadí po prvních pokusech: Antonelli, Verstappen, Hadjar, Leclerc, Russell, Hamilton, Piastri, Norris, Lindblad a Lawson, který prozatím nezajel rychlé kolo.
Kimi Antonelli is on provisional pole early on in Q3 with a 1:34.035…
The battle is on!
#F1 #USGP https://t.co/aY9qQbhkfC
— Formula 1 (@F1) October 24, 2026
Jezdci vyrazili na poslední měřené kolo kvalifikace.
Visors down…
The final laps of Q3 start now!
#F1 #USGP https://t.co/qvejLdXW55
— Formula 1 (@F1) October 24, 2026
Nikdo se nedokázal zlepšit v posledním kole z top 4. Lewis Hamilton se posunul na pátou pozici. Tři jezdci měli vymazaný čas! Oba piloti Red Bullu a Lando Norris.
Pole position tak získal Andrea Kimi Antonelli a je na nejlepší cestě za mistrovským titulem.
K1MI ANTONELLI!
#F1 #USGP https://t.co/HZKKA9Acwc
— Formula 1 (@F1) October 24, 2026