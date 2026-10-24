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Kvalifikace na VC USA: Antonelli vykročil za titulem

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Andrea Kimi Antonelli získal pole position na Velkou cenu USA. Druhý skončil Max Verstappen a třetí byl Isack Hadjar. Jestliže Ital zvítězí v neděli, tak v určité situace může získat titul. Pokud Russell dojede devátý a hůře a zároveň Hamilton pátý a hůře, tak italský pilot může začít slavit.
VC USA_kvalifikace_Antonelli_2026

VC USA_kvalifikace_Antonelli_2026

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 24.10.2026 22:49

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