Dezertér z ukrajinského námořnictva ukázal na TikToku raketové pozice. Za videa z jižního pobřeží mu hrozí až osm let

Smluvní námořník ukrajinského válečného námořnictva bez dovolení opustil svou jednotku a skrýval se. Během skrývání začal na TikTok nahrávat videa, která dřív natočil mobilem tam, kde jeho útvar pracoval s raketovými komplety. Na záběrech byla místa dočasného rozmístění i operátoři systémů, kteří brání jižní pobřeží, při bojové práci. Bezpečnostní služba Ukrajiny (SSU) případ zveřejnila 22. října 2026.
Krajina v pozadí stačí k určení souřadnic obranné linie
O jaký typ raketového systému jde, SSU neprozradila. Videa popsala jen jako záznamy z „míst bazování a bojové práce“ námořního útvaru. Pro nepřítele je ale cenný hlavně terén za operátory. Orientační body v krajině, budovy, porost a tvar reliéfu dokáže zkušený analytik nebo automatizovaný nástroj poskládat do přesné geolokace. GPS údaje uložené v souboru k tomu nepotřebuje, stačí obraz.
Námořníka odhalila vojenská kontrarozvědka SSU spolu s velením námořnictva. Podle služby se dotčené pozice podařilo včas zabezpečit. Opatrné je i znění oficiálního sdělení: Rusové podle SSU záběry „mohli využít“ k úderu, o skutečném útoku ale sdělení nemluví. Všechno, co je o úspěchu zásahu známo, pochází od úřadu, který případ sám vyšetřuje, a nezávislé potvrzení chybí. Žádné ztráty na životech ani na technice zveřejněny nebyly.
Osobní telefony v bojových zónách zakazuje od roku 2024 instrukce č. 165
Ukrajinská armáda má zákaz osobních mobilů v bojových zónách výslovně zakotvený od dubna 2024. Instrukce vrchního velitele č. 165 připouští jen speciálně nastavené přístroje, a to na základě rozhodnutí velitele. Soukromé telefony se mají odkládat na vyhrazená místa. Ministerstvo obrany navíc opakovaně upozorňuje, že telefon v blízkosti fronty může dělostřelectvu, raketám nebo dronům posloužit jako maják.
Videa přitom námořník pořídil ještě ve službě, tedy zhruba dva a půl roku poté, co zákaz začal platit. Pravidla porušil dvakrát: poprvé natáčením na zakázaném zařízení, podruhé zveřejněním na veřejné sociální síti. Dezerce rozhodla jen o tom, kdy se záběry dostanou ven. Vznikly v jednotce, kde je měl zákaz zastavit, a tam selhal.
Proč námořník útvar opustil, SSU neuvádí. Ve sdělení služby figuruje jako dezertér.
Co o pohybu vojáků na norském cvičení prozradila pronajatá auta
Digitální úniky se netýkají jen ukrajinské fronty a nemusí za nimi stát vědomé rozhodnutí vojáka. V říjnu 2026 norské úřady zjistily, že moderní pronajatá auta vybavená senzory během vojenského cvičení automaticky zaznamenávala pohyb vojáků i přístupové kódy. Nikdo z armády o tom nevěděl.
Také Armáda České republiky ve svých materiálech varuje, že sdílení polohy a činnosti na sociálních sítích může ohrozit bezpečnost jednotek i úspěch operací. Podobná opatrnost se vyplatí i civilistům. Aplikace by neměly mít přístup k poloze bez rozmyslu a před sdílením fotky nebo videa je dobré zkontrolovat, jestli soubor neobsahuje metadata s místem pořízení. Kdo má vojáka v rodině, neměl by zveřejňovat jeho poslední známou polohu ani snímky v uniformě. Natáčení vojenské techniky, přesunů a stanovišť je pak nejjistější cesta k problému, jaký teď řeší námořník z Mykolajivské oblasti.
Pět let natvrdo i pro toho, kdo měl polehčující okolnosti
Tři dny před zveřejněním námořníkova případu, 19. října 2026, oznámila SSU, že od začátku roku padl rozsudek nad 75 lidmi, kteří zveřejnili fotky nebo videa s rozmístěním či pohybem ukrajinských sil. Už v únoru 2026 řešila služba velmi podobnou věc: jiný smluvní voják ze stejného regionu nahrál na TikTok záběry přesunu svého útvaru. Dva případy z jedné oblasti během necelého roku ukazují, že ani hrozba soudu natáčení u jednotek nezastavila.
Tresty přitom bývají tvrdé. Soud v Šostce v dubnu 2026 uložil za šíření informací o pozicích armády pět let nepodmíněně, přestože vzal v úvahu polehčující okolnosti.
Námořníkovi z Mykolajivské oblasti sdělila SSU podezření podle článku 114-2 odstavce 2 ukrajinského trestního zákoníku. Horní hranice trestu je osm let vězení.