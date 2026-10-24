Rusko obehnalo továrnu na Gerany frontovou obranou. Satelit ukázal 33 pozic tam, kde jich v únoru stálo 19

Speciální ekonomická zóna Alabuga u města Jelabuga leží zhruba 1 200 kilometrů od ukrajinských pozic. Na satelitním snímku z 21. října, který rozebralo Rádio Svoboda, přesto působí jako objekt v první linii. Kolem areálu se táhne vnitřní a vnější obranný perimetr, na betonových věžích stojí raketové komplety Pancir a Tor a nad výrobními halami visí sítě a kabely, které mají útočící bezpilotník zachytit nebo ho předčasně odpálit. Ještě v únoru 2026 tvořila obranu převážně menší pozorovací stanoviště s těžkými kulomety.
Kde vznikají Gerany a proč se areál za rok zvětšil o 340 hektarů
Portál War&Sanctions, který provozuje ukrajinská vojenská rozvědka HUR, označuje Alabugu za organizační centrum celého výrobního řetězce. Odtud se řídí nákup součástek i nábor pracovníků a probíhá tu finální montáž dronů Geran-1 a Geran-2, proudových Geranů-4 a Geranů-5 a také klamných cílů Gerbera. Do stejného ekosystému patří podnik Alabuga-Fibre, který vyrábí uhlíková vlákna pro draky dronů. Případný zásah by tak nemusel zastavit jen montáž, ale mohl by ochromit i dodávky materiálu, ze kterého se drony skládají.
Mezi květnem 2025 a květnem 2026 přibylo areálu přibližně 340 hektarů. Nová výrobní zóna vyrostla jižně od hlavního komplexu, na druhé straně federální dálnice M-12. Když se mluví o „nové továrně“, myslí se právě tahle čtvrť průmyslového uzlu, a obranný perimetr ji pokrývá také.
Sítě nad halami mají dron odpálit dřív, než dopadne na střechu
Washingtonský Institute for Science and International Security (ISIS) v zářijové analýze rozlišuje tři vrstvy obrany. Nejsilnější z nich tvoří vyvýšené betonové podesty pro krátkodosahové systémy Pancir-S1 a Tor-M2, které dokážou v okruhu desítek kilometrů sestřelovat drony i řízené střely. O stupeň níž stojí pozorovací a palebné věže s těžkými kulomety ráže 12,7 nebo 14,5 milimetru. Na nich jsou podle analytiků pravděpodobně i prostředky elektronického boje, schopné rušit navigaci útočících strojů.
Poslední vrstva je pasivní: kabely natažené mezi věžemi a sítě nad střechami hal. Fungují jako fyzická překážka, o kterou se dron poškodí nebo na které vybuchne ještě před dopadem.
Přírůstek z 19 na 33 pozic znamená o 14 víc, tedy nárůst téměř o tři čtvrtiny. Podstatnější než samotný počet je ale jejich složení. V únoru převažovala kulometná stanoviště, kdežto nové pozice přinesly raketové komplety určené i proti řízeným střelám. Podle ISIS začala stavba nových věží po 18. květnu 2026, vnitřní perimetr stál do léta a pasivní prvky přibyly na podzim.
Dubnové oznámení z Kyjeva předběhlo první beton jen o pár týdnů
Vzdálenost Alabugu nechránila ani dřív. Ukrajinské ministerstvo obrany uvádí, že zařízení na výrobu šáhidů v Alabuze poprvé zasáhlo 2. dubna 2024. Další průniky dronů do oblasti zaznamenalo Rádio Svoboda v dubnu a červnu 2025, veřejně doložené škody však nebyly zásadní.
V dubnu 2026 ukrajinské ministerstvo obrany oznámilo, že hluboké údery nově dosáhnou na cíle až 1 750 kilometrů daleko, což má být dva a půl násobek dosavadního dosahu. Alabuga se tím ocitla zhruba 550 kilometrů uvnitř hranice, kterou Kyjev deklaruje. Jako milník přitom ministerstvo připomnělo právě první zásah tohoto areálu. Nové věže se začaly stavět během několika týdnů.
Čísla do sebe přesně nezapadají. Dva a půl násobek znamená, že předchozí dosah činil asi 700 kilometrů, Alabuga přitom leží 1 200 kilometrů daleko a zásah si připsala už v roce 2024. Co ministerstvo považovalo za výchozí stav, zůstává nejasné, a oznámený dolet je proto rozumné brát jako deklaraci válčící strany. Ruská reakce ukazuje, že Moskva tuto deklaraci bere vážně, přestože dosavadní průniky nezpůsobily doložitelné větší škody.
Čtyři tisíce proudových dronů měsíčně mění to, co musí Ukrajina sestřelovat
Pístový Geran-2 slouží jako levný stroj pro masové útoky, kterými se má obrana zahltit, a HUR odhaduje jeho výrobu zhruba na 2 000 kusů měsíčně. Celkově podle odpovědi HUR pro server NV vyrábí Rusko asi 10 000 dronů měsíčně. Z toho je zhruba 4 000 proudových. Pro Ukrajinu to znamená víc útočných vln, méně času na reakci a rychlejší úbytek interceptorů, tedy drahých raket, které musí vystřelovat na poměrně levné cíle.
Geran-4 létá rychlostí 400 až 600 kilometrů za hodinu. Naviguje se opticko-elektronickým korelačním systémem „Susanin“, s ostatními stroji v roji komunikuje přes mesh modem a nese novou bojovou hlavici, kterou lze použít i proti mostním konstrukcím. Jeho motor je lokalizovaná kopie čínského turbínového pohonu. U Geranu-5 uvádí HUR dolet kolem 950 kilometrů. Bojová hlavice tohoto typu váží 90 kilogramů.
Investigativní server The Insider zjistil, že mesh modemy XK F-359 dodává do Alabugy čínská firma Xingkai Technology. Modemy umožňují reléové řízení rojů a předávání dat mezi drony za letu. Firma podle investigativců nijak neprotestovala ani poté, co jí bylo výslovně sděleno, že konečným uživatelem je armáda.
Česká stopa v dodávkách do Alabugy se zatím nenašla
Ve veřejně dostupných zdrojích se nepodařilo doložit, že by se české firmy podílely na dodávkách pro Alabugu. Známé stopy vedou přes čínské výrobce a prostředníky ve třetích zemích. Česko se ale týká tlak, kterému čelí ukrajinská protivzdušná obrana, protože se promítá do rozpočtů a aliančních závazků.
V říjnu 2026 vyhlásila Litva úkryt pro obyvatele poté, co nad svým územím zachytila podezřelý létající objekt, a NATO na východním křídle posiluje protidronové kapacity. Česká armáda v září 2026 uspořádala cvičení Drone Shield zaměřené na obranu kritické infrastruktury před bezpilotními prostředky. Ministerstvo obrany ČR potvrzuje zapojení do European Sky Shield Initiative a proti zneužití dronů nasazuje systém PRODRON.