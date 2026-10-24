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Rusko obehnalo továrnu na Gerany frontovou obranou. Satelit ukázal 33 pozic tam, kde jich v únoru stálo 19

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Satelitní snímky z Tatarstánu ukazují, jak rychle Moskva opevňuje centrum, odkud pochází většina ruských útočných dronů. Stavět se začalo jen pár týdnů poté, co Ukrajina ohlásila delší dosah svých úderů.
Rusko obehnalo továrnu na Gerany frontovou obranou. Satelit ukázal 33 pozic tam, kde jich v únoru stálo 19

Rusko obehnalo továrnu na Gerany frontovou obranou. Satelit ukázal 33 pozic tam, kde jich v únoru stálo 19

Zdroj: Foto: Пасыев А.В. - licence Public domain
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 20:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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