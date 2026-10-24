Rusové dostali volno díky americkému vypínači. Ukrajinské drony napojené na Starshield padají nad 160 km/h

Starshield je vládní a vojenská vrstva satelitní sítě Starlink. Financuje ho Pentagon, provozuje ho firma SpaceX a ukrajinská armáda přes něj řídí drony, posílá zpravodajská data a koordinuje údery v reálném čase. Agentura AP ho označila za páteř ukrajinských dronových operací. Nejvíc na něm závisejí rychlé drony, které útočí na ruská velitelství a palivové uzly nebo loví íránské Šáhidy. Mezi 12. a 15. říjnem 2026 začala služba těmto strojům vypadávat.
Stejná služba, jiná země: na Ukrajině padala o 19 km/h dřív
Podle ukrajinských činitelů držel Starshield před omezením spojení i s drony, které letěly kolem 400 km/h. Agentura Reuters jako první popsala propady už při rychlosti 110 až 120 km/h. AP pak potvrdila tvrdý strop kolem 160 km/h, tedy zhruba na 40 procentech rychlosti, kterou drony dřív zvládaly bez výpadku.
Nejvíc prozrazuje údaj, který přinesl server Axios. V zemích Evropské unie fungovalo spojení při 180 km/h normálně, po překročení ukrajinské hranice ale padalo už při 161 km/h. Limit, který se mění na státní hranici, se náhodou vysvětluje těžko. Zdroje jako příčinu neuvádějí ruské rušení ani běžnou technickou závadu.
Šáhid letí 450 km/h. Co zmůže stíhací dron s limitem 160?
Íránské Šáhidy s proudovým motorem létají rychlostí kolem 450 km/h. Ukrajinský záchytný dron, kterému spojení vypadne nad 160 km/h, dosáhne zhruba na třetinu této rychlosti a cíl prostě nedožene. Obrana proti těmto dronům tím přišla o jeden ze svých nástrojů. Omezení zasáhlo i zásobovací drony, které vojákům na frontu vozí munici a materiál.
Útoky na ruskou logistiku a velení se zastavily nebo zpomalily. Jedna jednotka podle dostupných informací tři dny neprovedla jedinou operaci. Ukrajinský vojenský analytik Jurij Butusov to pro The New York Times popsal tak, že ruské jednotky dostaly faktický „volný den“. Ukrajina za něj podle něj platí „vlastní krví“.
Zvýšené riziko pro vojáky a oslabená obrana jsou zdokumentované. Kolik životů výpadek stál, zatím nikdo veřejně nedoložil.
Reuters ukázal na Bílý dům, o pět dní později na Elona Muska
Reuters 15. října napsal, že příkaz k omezení přišel „zevnitř Bílého domu“. Zprávu zasadil do souvislosti s americkým tlakem na Kyjev, aby přestal útočit na ruské rafinerie. Trump osobní rozkaz popřel. O pět dní později tatáž agentura shrnula zprávu deníku Wall Street Journal, podle které omezení nařídil sám Musk a s Trumpem o něm mluvil před rozhodnutím i po něm.
Ministr zahraničí Marco Rubio přisunul odpovědnost firmě SpaceX s tím, že přístup ke Starlinku je Muskova věc. Ministr financí Scott Bessent v televizi NBC řekl, že Zelenskyj vytváří „falešné dilema“ a s obviňováním Ameriky by měl být opatrný. Obě verze přitom vedou do Washingtonu, k Bílému domu, nebo k Muskovi, který krok s prezidentem probíral. Zelenskyj omezení Starshieldu zařadil do série amerických kroků, kterými podle něj Washington pomáhá Putinovi pokračovat ve válce.
Skupina senátorů z obou stran vedená Jeanne Shaheenovou a Thomem Tillisem požádala generálního inspektora Pentagonu o vyšetření. Senátor Richard Blumenthal zahájil vlastní šetření.
Evropská konstelace, která má Starlink nahradit, poběží až od roku 2030
Kritická vojenská schopnost Ukrajiny stojí na americké smlouvě, americkém poskytovateli a americkém rozhodování. Stejné riziko nese každý spojenec, který vlastní satelitní infrastrukturu nemá. Ukrajina podle AP už prověřuje alternativy, síť OneWeb od Eutelsatu a satelitní síť Amazonu.
Evropská unie provozuje od února 2026 systém GOVSATCOM pro zabezpečenou vládní a vojenskou komunikaci. Dlouhodobým řešením má být konstelace IRIS² s více než 290 satelity, do služby ale vstoupí až v roce 2030. České firmy se zatím věnují jiné části problému, autonomii dronů v prostředí, kde nefunguje satelitní navigace.
K 22. říjnu 2026 omezení stále trvalo. Evropský činitel citovaný agenturou AP uvedl, že limit kolem 160 km/h na různých úsecích fronty zůstává. Plné obnovení služby do té doby nikdo nepotvrdil.