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Bučovice získají nový komunitní prostor. Nabídne domov dvanácti osobám s postižením

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Nový komutní prostor pro osoby s fyzickým postižením vznikne v Bučovicích. Objekt poskytne dvě domácnosti pro šest lidí. Projekt byl vytvářen s ohledem na samostatnost i soukromí obyvatel domu.
Bučovice získají nový komunitní prostor. Nabídne domov dvanácti osobám s postižením

Bučovice získají nový komunitní prostor. Nabídne domov dvanácti osobám s postižením

Zdroj: JMK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 18:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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