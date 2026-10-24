Ukrajinský robot uhnul ruskému FPV dronu smykem na hlíně. Přežít 27 misí přitom vojáci berou jako dlouhý život

Video se na sociálních sítích Combat Hawks objevilo 21. října 2026 a trvá jen pár sekund. Pozemní robot jede po nezpevněné cestě, z boku se k němu žene ruský FPV dron a operátor nedělá nic. Řízení strhne až ve chvíli, kdy se zdá, že je pozdě. Stroj se smýkne stranou a dron proletí vedle. Brigáda k záběrům napsala, že jde o „virtuózní manévr“. Ověřit se z videa dá jediná věc: robot ten konkrétní útok přežil. Jestli ho později zasáhl jiný dron, veřejně doloženo není. Slovo drift tu neoznačuje závodnický efekt. Jde o kontrolovaný smyk na hlíně, po kterém mohl stroj pokračovat v úkolu.
Proč operátor vidí blížící se dron jen jako tečku na obrazovce
FPV dron pilot řídí z pohledu palubní kamery, jako by seděl uvnitř. Ukrajinské ministerstvo obrany o něm mluví jako o velmi obratném prostředku s přesností odstřelovače. Studie NATO z roku 2026 řadí FPV drony spolu s barážující municí mezi hlavní hrozby pro ukrajinské pozemní roboty a staví je na roveň minám a přímé palbě. Pro stroj, který jezdí po frontové cestě, je to tedy jedno z nejčastějších nebezpečí.
Operátor má k dispozici jen kameru s úzkým zorným polem a obraz, který přichází se zpožděním. Během jízdy hlídá trasu a drží spojení v prostoru plném elektronického rušení. Útočící dron často zahlédne jen jako rychle rostoucí bod. Ukrajinský výcvik proto zahrnuje simulace ve virtuální realitě, které mají naučit přesně to, co je vidět na záběrech: poznat, odkud útok přichází, odhadnout vhodný okamžik a pohnout strojem dřív, než pilot dronu stihne opravit směr. Úhyb na poslední chvíli je tedy přesně ten typ reakce, na který se operátoři cíleně cvičí.
Jméno vojáka brigáda nezveřejnila. Na oficiálním webu 25. brigády figuruje „operátor NRK/UGV“ jako samostatná pozice, na kterou jednotka nabírá lidi.
27 splněných misí platí na frontě za dlouhý život robota
Z jednoho povedeného úhybu nevyplývá, že by pozemní roboty byly před drony v bezpečí. Sama 25. brigáda o nich mluví jako o drahém „železe“, které se na frontě často stává spotřebním materiálem. Jiná ukrajinská jednotka označila 27 splněných misí jednoho stroje za „velmi dlouhý život“. Když se tolik misí považuje za úspěch, většina strojů zjevně vydrží méně. Combat Hawks už v březnu 2026 zveřejnili záběry, na kterých jeden jejich robot vleče z bojiště jiného, poškozeného, u Pokrovsku. A 20. října, den před zveřejněním úhybu, ukázala 152. brigáda opravu pozemního robota po několika zásazích FPV dronů s přeseknutou kabeláží, rozbitou kamerou a zdeformovaným podvozkem.
Přežití stroje stojí na několika věcech najednou. Maskování a dobře zvolená trasa ztěžují dronu hledání. Na spojení závisí všechno, protože výpadek signálu znamená, že robot přestane poslouchat. Rychlost operátora je ten faktor, který zachytilo video. Robot navíc potřebuje krytí od elektronického boje, vlastních dronů a pěchoty. Samo o sobě nestačí nic z toho. Video dokazuje, že uniknout jde, ale že to vyjde pokaždé, z něj vyčíst nelze.
Systém, který by se FPV dronům vyhýbal sám bez zásahu člověka, podle veřejně dostupných zdrojů zatím v bojovém nasazení není. Ukrajinská pravda popisuje u některých bojových modulů umělou inteligenci pro automatické hlídkování a sledování cílů a čeká, že samostatnost strojů bude v průběhu roku 2026 růst.
Do začátku září evidoval systém DELTA asi 112 000 robotických misí
Ukrajinské ministerstvo obrany v únoru 2025 oznámilo, že bojové brigády dostanou vlastní jednotky zaměřené na robotickou techniku. V lednu 2026 splnily pozemní roboty přes 7 000 misí. Do začátku září pak systém DELTA zaznamenal zhruba 112 000 logistických a evakuačních misí. Robot, který uhýbá dronu, tak představuje jeden z desítek tisíc výjezdů a jeho ztráta se v takovém objemu snadno ztratí ve statistice.
Vojáci 25. brigády v reportážích Suspilne Donbas říkají, že chtějí víc spoléhat na bezpilotní a pozemní systémy spolu s elektronickým bojem, aby přicházeli o méně pěšáků. Pozemní roboty vozí zásoby na pozice a odvážejí raněné z cest, kam podle vojáků „nezajede žádná obrněná technika“. Zástupce velitele bezpilotního batalionu popisuje pokrovský směr jako prostor nasycený FPV drony. Právě tam se zaznamenaný úhyb odehrál. Ministerstvo obrany v první polovině roku 2026 zakontraktovalo dvacet pět tisíc robotických systémů.
Ruská armáda má podle analýzy Ukrajinské pravdy nejméně 20 typů pozemních robotů nasazených v boji a v širší nabídce 32 modelů. Víc modelů ale nepřináší víc nasazení, které podle stejné analýzy zůstává spíš na úrovni pokusů. Ukrajinská strana je ve stejném srovnání v systémovém měřítku dál. Ruské stroje opakovaně trápí spojení, pohon, kamery a baterie.
Co si z ukrajinských robotů odnáší polygon v Lipníku nad Bečvou
Česká stopa v ukrajinské robotice je přímá. Dobrovolnická a vývojová iniciativa Aerorozvědka ČR posílá ukrajinským brigádám drony a elektronické součástky a vyvíjí pozemní kamikadze drony. Na veletrhu IDET 2025 se představil obojživelný pozemní robot UNEX, výsledek česko-ukrajinské spolupráce vyráběný v obou zemích. Ukrajinské ministerstvo obrany potvrdilo, že ho zavedlo do výzbroje.
Česká armáda v roce 2026 otevřela v Lipníku nad Bečvou polygon NATEP UGV, kde se testují pozemní systémy bez posádky a cvičí jejich operátoři. Agentura AKIS ministerstva obrany uvádí, že polygon slouží k převedení zkušeností z bojů na Ukrajině do modernizace české armády.