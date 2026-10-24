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Ztracenou platební kartu může zloděj zneužít snáz než telefon. Důvod je jednoduchý

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Fyzická karta v Česku umožňuje bezkontaktní platby do 500 Kč bez PINu, a několik takových transakcí může projít za sebou, než terminál požádá o ověření.
Platební karta

Platební karta

Zdroj: Pexels
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 24.10.2026 20:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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