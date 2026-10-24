Voják, prý africký žoldnéř Ruska, se zastřelil před ukrajinským dronem. Ve Vovčansku je to druhý případ za půl roku

Záznam, který 19. října 2026 zveřejnil ukrajinský server Censor.NET, je natočený shora. Kamera průzkumného dronu bez přerušení snímá rozbořenou budovu, ze které zbyly kusy zdí a stropních panelů. V troskách leží voják a u jeho pozice stoupá kouř. Podle autorů videa muž rozpoznal hrozbu a obrátil zbraň proti sobě. Válečné kanály, které video šířily, o něm psaly jako o africkém žoldnéři v ruských službách. Jméno, národnost ani jednotku ale otevřené zdroje nepotvrzují, takže označení zatím stojí jen na popiscích sdílených na sociálních sítích.
Co zaslechl voják v pláštěnci, než se v dubnu zastřelil
Stejný server zveřejnil už 28. dubna 2026 video z vovčanských ruin, na kterém se zastřelil voják v protidronové pláštěnce. Podle popisu to udělal poté, co zaslechl blížící se ukrajinský dron. Oba záznamy dělí necelých šest měsíců a říjnový je tak nejméně druhým zdokumentovaným případem z tohoto sektoru. Z popisu říjnového videa přitom plyne jen to, že muž hrozbu rozpoznal. Tvrzení, že dron slyšel, se o něj neopírá, převzalo se z dubnového případu.
FPV drony řídí operátor podle živého obrazu z palubní kamery. Americké armádní velitelství TRADOC v analýze z prosince 2024 popisuje efekt, který nazývá „nikde není bezpečno“. Dron dokáže obletět zeď, vletět oknem a pronásledovat jednotlivého vojáka i za roh. Úkryt, který chrání před dělostřelectvem, před ním proto neochrání.
Britský think-tank RUSI připisuje dronům 60 až 70 procent poškozených nebo zničených ruských systémů na ukrajinském bojišti. Podle jeho analýzy už samotná přítomnost malého dronu nutí vojáky zůstat v krytu, měnit chování a přerušit úkol dřív, než kdokoli vystřelí.
Nábor jede přes jazyková centra i sliby cesty do Evropy
Ukrajinská vojenská rozvědka HUR identifikovala 2 965 občanů afrických států, kteří podepsali kontrakt s ruskou armádou. Zahraniční rozvědka SZRU uvádí, že ke konci roku 2025 bojovalo za Moskvu přes 1 400 lidí z 36 afrických zemí. Obě čísla měří něco jiného. HUR počítá podpisy, SZRU lidi nasazené v boji, a proto je nelze sčítat ani jedno odvozovat z druhého.
Cesta k podpisu začíná nabídkou práce nebo studia, případně v kulturních a jazykových centrech „Russkij dom“. Jiní uvěří legendě, že přes Rusko vede cesta do Evropy. Nejtvrdší varianta začíná „turistickým“ výletem do Ruska. Na jeho konci člověk podepíše dokumenty v ruštině a přijde o doklady, takže se nemá jak vrátit.
Mezi deset nejčastějších zemí původu patří Keňa, Egypt, Kamerun, Ghana a Nigérie, dále Uganda, Alžírsko, Mali, Jižní Súdán a Jihoafrická republika.
Keňan z vovčanského sektoru šel do boje po týdnu výcviku
Výpovědi zajatců ukazují, jak rychle se z rekruta stane voják na frontě. Keňan, kterého zajali přímo ve vovčanském sektoru, popsal „turistickou“ cestu do Ruska, podpis papírů, které neuměl přečíst, a jediný týden výcviku. Senegalec zajatý u Torecku bral frontu jako mezistanici na cestě do Evropy a za výdělkem. Dva Kamerunci, jejichž případ HUR zdokumentovala v červenci 2026, měli mezi podpisem a nasazením u Lymanu a na záporožském směru jen několik týdnů přípravy. Oba zahynuli.
Pravidelné ruské jednotky se přitom na drony postupně přizpůsobují. RUSI popisuje přesun na motorky, improvizované klece na vozidlech, přenosné rušičky a útoky v menších skupinách. Týden výcviku a smlouva v jazyce, kterým rekrut nemluví, na osvojení takových postupů nestačí.
Další videa z Vovčanska zachycují, jak to dopadá. Na jednom klečí bojovník v ruské uniformě, kterého kanály označily za Afričana, před ukrajinským FPV dronem a gestem modlitby prosí o život. Na jiném ho drony ženou do lesíka, kde ho nakonec zasáhnou.
Neletální palba: jak americká armáda popisuje strach z dronu
TRADOC doporučuje chápat psychologický účinek dronů jako zvláštní druh palby, která protivníka zastaví, aniž by ho musela zasáhnout. Voják zalehne, ztratí tempo a útok se zastaví. V říjnovém případu nad mužem podle popisu visela kamera průzkumného dronu a zemřel vlastní zbraní.
Česká vláda bere dronovou válku jako jednu ze svých bezpečnostních priorit. Premiér Petr Fiala v říjnu 2025 v Kodani podpořil vznik Drone Alliance with Ukraine, která má urychlit zavádění dronových technologií. Ministr zahraničí Macinka při lednovém jednání v Kyjevě označil protidronovou obranu za bezpečnostní prioritu vlády. Česká muniční iniciativa i podpora ukrajinského obranného průmyslu dál pokračují.