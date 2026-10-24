Bílé hvězdy před vyprodaným stadionem porazily Vsetín, Dukla prohrála s Táborem

Šlágr patnáctého kola první ligy dokázal vyprodat stále ještě novotou vonící KHNP Arénu a hráči od úvodního buly předváděly svižný hokej, gólové šance byly na obou stranách. První se prosadil až po polovině zápasu Štěpán Matějček, když tečoval střelu Šmerhy a posla Valachy do vedení. Srovnat dokázal v polovině poslední třetiny Michal Vodný, krátce poté ale Vsetín opět odskočil brankou Matějčka. Podruhé srovnal necelé čtyři minuty před koncem Luboš Rob, ještě na jaře hráč Vsetína, nyní již v dresu Třebíče. Prodloužení branku nepřineslo, rozhodovaly tak nájezdy, kdy uspěl pouze Aleš Poledna a zajistil tak bonusový bod domácímu manšaftu.
„Věděli jsme, že nás v Třebíči čeká těžký zápas, což se potvrdilo. Hraje se proti ní obtížně, tým je dlouhou dobu pohromadě a má velmi propracovanou obranu středního pásma. Před letošní sezonou navíc mančaft kvalitně doplnili. Dělba bodů je spravedlivá, samostatné nájezdy jsou vždycky loterie,“ zhodnotil zápas trenér Vsetína Ondřej Němec.
Radost z výhry bohužel nemohli mít domácí fanoušci v Jihlavě. Ta postavila do brankoviště dvojku, Matěje Žajdlíka, do loňska hrajícího právě za Tábor, ten však za prvních čtrnáct minut dvakrát inkasoval, díky gólům Matouše Menšíka a Lukáše Lhotáka však bylo skóre vyrovnané. Na začátku druhé periody po dalších dvou brankách Žajdlík kapituloval, nicméně do závěrečné třetiny vstupovala Dukla ve vedení, prosadil se Ergars Kulda, pak znova Menšík a Lhoták. Tábor však v závěru za vyrovnaného stavu zkusil hru bez brankáře a zvítězil.
„Jeden z největších problémů dnes byla vhazování. Neznám přesná čísla, ale třeba 85 % střídání jsme začínali bez puku. I poslední gól, který jsme dostali, byl přímo po prohrané buly. Pak je to těžké se na puk dostat, stojí nás to spoustu sil a prostor dostat se do útoku,“ zhodnotil zápas asistent trenéra Jihlavy Karel Nekvasil.
SK Horácká Slavia Třebíč - VHK ROBE Vsetín
3:2 (0:0, 0:1, 2:1 - 0:0)
Branky a nahrávky: 49. Vodný (Ferda, A. Svoboda), 57. Rob, rozh. náj. Poledna – 32. Matějček (Šmerha, Straka), 52. Matějček (Straka). Rozhodčí: Valenta, Trnka – Dědek, Maštalíř. Vyloučení: 1:1. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 1811.
Sestavy:
SK Horácká Slavia Třebíč: Mičán (Jan Brož) – Poledna, Stehlík, Bartejs, T. Müller, Ošmera, Tureček, A. Svoboda – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kozlík, Nahodil (A), Rob – Malý, Vodný, Ferda – Jaša, Kuba, V. Brož. Trenér: David Havíř.
VHK ROBE Vsetín: Pavlíček (Miroslav Svoboda) – Hryciow, Slováček (C), Šalda, Weinhold, Jenáček (A), Zahradníček (A), Kříženecký – Straka, Matějček, Šmerha – Costa, Suchý, Plos – L. Adámek, Dědek, E. Pospíšil – Jandus, Š. Bláha, Půček. Trenér: Luboš Jenáček.
HC Dukla Jihlava – HC Tábor
5:6 (2:2, 3:2, 0:2)
Branky a nahrávky: 16. Menšík (Burkov, Winder), 19. Lhoták (Kulda), 27. Kulda (Winder, L. Mareš), 37. Lhoták, 38. Menšík (Burkov, Winder) – 12. P. Novák (Lev), 14. Slavíček (Jungwirth, Plášil), 21. Tomáš Chlubna (Valský), 23. Prokeš (Lev, Hubata), 43. Tomáš Chlubna (Valský, Mertl), 59. Valský (Mertl). Rozhodčí: Petružálek, Matoušek – Zídek, Král'. Vyloučení: 6:5. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 4760.
Sestavy:
HC Dukla Jihlava: Žajdlík (23. A. Beran) – Ozols, Bergmanis, Riedl, Strejček, Rašner, Švec, L. Mareš – Winder, Kulda, Michnáč – Čachotský, Menšík, Cachnín – Harkabus, Kuprijanov, Burkov – Lhoták, Jaroslav Brož, Štefančík. Trenér: Viktor Ujčík.
HC Tábor: F. Novotný (Bogač) – Kachyňa, Plášil, Kvasnička, Eichler, Benda, Hubata, Kříž – Tomáš Chlubna, Mertl, Valský – Jungwirth, Pech, Slavíček – P. Novák, Prokeš, Lev – Babka, Zadražil, Dančišin. Trenér: Tomáš Hamara.