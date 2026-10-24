Kraj chystá čtyři opravy silnic a mostů. Vyhlašuje soutěže za téměř 196 milionů korun

Kraj chystá čtyři opravy silnic a mostů. Vyhlašuje soutěže za téměř 196 milionů korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kraj chystá čtyři opravy silnic a mostů. Vyhlašuje soutěže za téměř 196 milionů korunZdroj: Kraj chystá čtyři opravy silnic a mostů
Článek byl publikován 24.10.2026 18:02
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Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →
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