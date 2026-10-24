Dvě ruské stíhačky Su-30 spadly během jediného pondělí. U té druhé podle neoficiálních zpráv zahynula celá posádka

Jako první přišla v pondělí 21. října 2026 zpráva z Kaliningradské oblasti. Ministerstvo obrany přes agenturu Interfax oznámilo, že tam při plánovaném výcvikovém letu havaroval Su-30. Oba členové posádky se stihli katapultovat, letoun nenesl bojovou výzbroj a dopadl do neobydleného území, takže nehoda neměla oběti na životech ani na zemi.
Odkud se vzala zpráva o mrtvé posádce druhého Su-30
Ještě téhož večera rozšířila ruská i ukrajinská média a telegramové kanály zprávu o druhém Su-30, mimo jiné ukrajinský server Informator. Podle nich oba členové posádky zahynuli. Kde letoun spadl, nikdo neuvedl. Chybí i příčina a jména posádky. Ruské ministerstvo obrany, které o kaliningradské nehodě informovalo, se k tomuto pádu veřejně nevyjádřilo.
Zprávu tak nese řetězec sekundárních zdrojů a telegramových přeposlání. Že ji ve stejnou chvíli převzalo tolik na sobě nezávislých kanálů, je dobrý důvod brát ji vážně, ale dokud chybí místo dopadu i oficiální slovo, nemá stejnou váhu jako potvrzená havárie v Kaliningradské oblasti.
Černjachovsk už jednu havárii Su-30 zažil, před třemi lety
Server RBC upřesnil místo kaliningradského pádu. Letoun dopadl mezi vesnice Timofějevka a Zelenyj Bor nedaleko Černjachovska a oba piloti skončili po katapultáži ve vojenské nemocnici. Ministerstvo obrany zdůraznilo, že šlo o rutinní výcvik a stroj nevezl žádnou munici.
RBC zároveň připomněl, že u stejné oblasti havaroval jiný Su-30 už v srpnu 2023. O příčině pondělní nehody ministerstvo nic neuvedlo, takže spojitost s pádem z doby před zhruba třemi lety zatím stojí jen na shodě místa.
Na místě záleží i kvůli sousedům. Litevské ministerstvo obrany pravidelně hlásí, že ruské Su-30 startují z Kaliningradu bez transpondéru, bez letového plánu a bez rádiového spojení. Kvůli takovým letům vzlétají spojenecké stíhačky v rámci mise Baltic Air Policing.
Dvaadvacet zničených nebo poškozených Su-30SM podle databáze Oryx
Verze Su-30SM plní ve válce na Ukrajině podle analýzy britského think-tanku RUSI několik klíčových úkolů. Létá bojové hlídky ve vyšších hladinách, kryje úderné lety a protiradarovými střelami pomáhá potlačovat ukrajinskou protivzdušnou obranu. Každý ztracený kus proto oslabuje schopnost Ruska držet vzdušný prostor a chránit vlastní bombardéry.
Databáze Oryx eviduje v souvislosti s válkou 22 zničených nebo poškozených Su-30SM. To číslo je spodní hranicí, protože Oryx zahrnuje jen vizuálně doložené ztráty a nehody mimo frontovou linii, jako je ta kaliningradská, nepočítá.
Sankce prodlužují servisní intervaly ruských letadel
RUSI v komentáři k dopadům sankcí na ruskou armádu popisuje, jak se tlak propisuje do techniky. Náhradní díly jsou dražší a hůř se shánějí. Servisní intervaly se natahují a údržba se odkládá ve prospěch okamžitých bojových potřeb. Výroba navíc nestíhá nahrazovat opotřebované draky ani vycvičené posádky.
Pro pondělní pády to jako vysvětlení nestačí. Příčinu ani jedné nehody nikdo nezveřejnil a RUSI popisuje obecný tlak na celý letadlový park, nikoli konkrétní stroje. Oficiální potvrzení má zatím jen havárie u Černjachovska, k druhému Su-30 se ruské ministerstvo obrany veřejně nevyjádřilo.