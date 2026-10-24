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Brněnská přehrada končí plavební sezonu dřív kvůli suchu

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Letošní plavební sezona na Brněnské přehradě se chýlí ke konci dřív, než bylo v plánu. Dopravní podnik Brno původně počítal s provozem do 31.…
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Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 12:00

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