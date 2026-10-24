Český dron Orbitron má vydržet ve vzduchu celý den a uletět 2 000 km. Jeho robotický parťák už slouží na Ukrajině

Firma ProLab Engineering vystavila obě platformy 21. října na stánku 212 v hale H2 pražského výstaviště PVA EXPO. Dron nese jméno Orbitron 6000, pásový robot se jmenuje HECTHOR a interceptor, který z robota startuje, TUKAN. Na Orbitronu se kromě firmy podílejí dvě vysoké školy, jedna střední škola a několik českých podniků. Motor i část elektroniky se vyvíjejí a vyrábějí v Česku, takže nejde o zahraniční stroj s domácí nálepkou.
Kolik z Orbitronových čísel zatím ověřil někdo mimo firmu
Parametry zveřejnil hlavní vývojář ProLabu Petr Hnízdil v rozhovoru pro Živou univerzitu ČZU. Orbitron 6000 má ve vzduchu vydržet až 24 hodin, tedy celý den. Dolet udává kolem 2 000 kilometrů. Dron využívá princip VTOL: startuje a přistává svisle jako multikoptéra a po vzletu přechází do úspornějšího letu s pevným křídlem. Energii mu dodává hybridní pohon se spalovacím motorem, díky kterému má vydržet výrazně déle než dron závislý jen na bateriích.
Obě čísla pocházejí od výrobce a nezávislá certifikace je zatím nepotvrdila. U doletu je potřeba číst pozorně: 2 000 kilometrů označuje celkovou délku letové trasy, nikoli vzdálenost, do které se dron dostane a zase se vrátí na základnu. Skutečný dosah bude nižší a bude záležet na profilu mise, palivové rezervě a způsobu datového spojení.
Hnízdil sám přiznává, že příští rok padne na dotahování stroje, praktické ukázky a splnění legislativních požadavků. Na produktové stránce ProLabu dosud u řady podrobných parametrů stojí „to be announced“.
Portugalský konkurent uveze pětkrát víc a ve vzduchu vydrží jen o čtyři hodiny méně
Šestimetrový Orbitron má podle výrobce nést přibližně 10 kilogramů užitečného zatížení. Portugalský Tekever AR5 s pevným křídlem vydrží ve vzduchu 20 hodin a unese 50 kilogramů, tedy pětinásobek. Americký V-BAT od Shield AI, rovněž typu VTOL, létá přes 12 hodin a nese 18 kilogramů. Rakouský bezpilotní vrtulník CAMCOPTER S-100 od firmy Schiebel zvládne 10 hodin ve vzduchu a uveze 80 kilogramů, osmkrát víc než český stroj.
Z tohoto srovnání vychází Orbitron nejlépe ve výdrži, a i tenhle náskok stojí na údaji, který zatím nikdo neověřil. Jeho 10 kilogramů pokryje kameru, termovizi nebo lehkou sadu senzorů a na těžší náklad nestačí. Zahraniční systémy navíc mají za sebou tisíce provozních hodin a hotovou interoperabilitu podle standardu STANAG 4586, tedy schopnost zapojit se do spojeneckých vojenských systémů.
HECTHOR už jezdí na Ukrajině. Kdo ale mačká spoušť interceptoru?
Pásový robot je o fázi dál než dron. Podle ProLabu operují dva kusy na Ukrajině, další slouží v Českém Švýcarsku a u hasičů ve Frýdku-Místku. Technický list uvádí dojezd 80 kilometrů a provozní dobu 10 až 12 hodin, což robotovi stačí na celou směnu na jednom místě. Datové spojení sahá 3 až 5 kilometrů a dá se prodloužit přes relay, 5G/LTE nebo Starlink. Pro vojenské použití má robot univerzální 20pinový konektor podle standardu STANAG.
V antidronové konfiguraci slouží HECTHOR jako pohyblivá hlídka. Dojede na pozici, díky velké kapacitě baterií tam vydrží hodiny a okolí sleduje termovizí a dalšími senzory. Když zachytí nepřátelský dron, umožní vypustit interceptor TUKAN. Rychlost, dosah ani způsob zničení cíle ProLab nezveřejnil. Ví se jen, že TUKAN je fyzický prostředek typu „hard-kill“, který cíl přímo zneškodní.
U umělé inteligence je dobré držet se toho, co firma skutečně uvádí. HECTHOR podle ní zvládá ruční řízení, poloautonomní provoz i plně autonomní navigaci s podporou AI včetně sledování objektů a osob. AI tedy navádí robota i interceptor k cíli. Že by systém sám a bez člověka schválil zásah, veřejné informace nedokládají. V debatě o autonomních zbraních jde o zásadní rozdíl a slogan o „interceptorech řízených AI“ ho zastírá. Podle dostupných informací zůstává rozhodnutí o vypuštění interceptoru na operátorovi.
Kam se české stroje chystají, když domácí armáda zatím nic neobjednala
Veřejná akviziční zakázka české armády na výrobky ProLabu neexistuje. Ministryně obrany firmu navštívila v listopadu 2024 a ministerstvo tehdy uvedlo, že její výrobky „by mohly být využitelné pro českou armádu“ a že spolupráce má „široký potenciál“. Ze cvičení Drone Shield 2026 vyplývá, že armáda hledá vrstvenou obranu proti dronům, která kombinuje senzory, elektronický boj a interceptory. HECTHOR s TUKANem zapadá do té poslední vrstvy, takže zájem ministerstva má věcný základ. Objednávku ale zatím nemá nikdo v ruce.
Firma se proto dívá i za hranice. Hnízdil zmiňuje zájem z USA, poptávku po sledování rozsáhlých požárů, převoz zdravotnického materiálu v Austrálii a logistiku mezi ropnými plošinami v Perském zálivu. Výrobní kapacitu udává ProLab kolem 500 kusů HECTHORu měsíčně. Veřejně jmenovaná nasazení přitom zahrnují dva roboty na Ukrajině a stroje ve dvou českých lokalitách.