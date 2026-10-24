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Lídr Pirátů nastříkal v noci na chodník před sídlem ANO nápis na podporu ČT

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Lídr Pirátů a Starostů v Hradci Králové Kamil Kubica v noci na dnešek v reakci na dění ve Sněmovně nastříkal na chodník před sídlem ANO v Hradci Králové nápis Ruce pryč od ČT. ANO tvrdí, že tak poničil majetek města. Kubica opáčil, že se žádná škoda nestala, protože jde pouze o tekutou křídu.
Lídr Pirátů nastříkal v noci na chodník před sídlem ANO nápis na podporu ČT

Lídr Pirátů nastříkal v noci na chodník před sídlem ANO nápis na podporu ČT

Zdroj: poskytl Kamil Kubica
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 19:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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