Český Drone Hunter unese až 28 raket. Hodina letu L-39 Skyfox stojí zhruba sedminu toho, co americká F-16

Veřejnost viděla Drone Huntera poprvé v září na NATO Days v Ostravě. Dne 5. října 2026 pak Aero podepsalo memorandum o porozumění s firmou Thales Belgium. Základem je konverzní kit pro podzvukový L-39 Skyfox, tedy letoun, který už slouží ve Vietnamu, v Maďarsku i v Česku. K osvědčenému draku přibude australský zaměřovací pod, belgické laserově naváděné rakety ráže 70 mm a datalink. Na pomalé a středně rychlé drony by tak armády nemusely posílat stíhačky.
Ostrava zatím viděla jen polovinu plánované výzbroje
Demonstrátor na ostravském letišti nesl čtrnáct raket FZ275 ve dvou blocích po sedmi kusech, zavěšených pod křídly. Skyfox má celkem pět závěsníků, čtyři pod křídly a jeden pod trupem. Ten podtrupový je vyhrazený pro zaměřovací pod Phoenix 10 australské firmy SiNAB. Pod sleduje cíl elektroopticky i v infračerveném pásmu, označuje ho laserem a posílá data dolů.
Na rakety tak zbývají čtyři křídlové závěsníky. Když každý z nich dostane sedmikusový blok, vychází plná konfigurace na 28 raket. Toto číslo zatím existuje jen v plánech, při veřejné prezentaci ho nikdo neukázal, a dokud ho neověří testy, je potřeba brát ho jako cíl výrobce.
FZ275 od Thales Belgium je naváděná poloaktivně laserem. Zaměřovací pod cíl „osvítí“ paprskem a raketa letí za odraženou energií. Výrobce udává účinný dosah přibližně 1,5 až 7 kilometrů, takže pilot na dron útočí z odstupu.
Levná není ani tahle munice. Jeden výstřel podle podkladů vyjde řádově na 600 tisíc až 1,2 milionu korun.
Kolik armádu stojí čtyři hodiny hlídky ve vzduchu
Aero u Skyfoxu deklaruje provozní náklady pod 2 000 eur za letovou hodinu. Americké ministerstvo obrany počítá pro rozpočtový rok 2026 u F-16C s hodinovou sazbou 14 818 dolarů. Obě čísla pocházejí z různých zdrojů a jsou v různých měnách: první je deklarace výrobce, druhé oficiální americká rozpočtová sazba. Srovnání proto ukazuje spíš řád rozdílu než přesný poměr.
Řád rozdílu je přitom velký. Čtyřhodinová hlídka Skyfoxu stojí méně než 8 000 eur, tedy zhruba 200 tisíc korun. Stejně dlouhý let F-16C vyjde asi na 59 000 dolarů, v přepočtu kolem 1,4 milionu korun. Hodina letu Skyfoxu tak stojí zhruba sedminu toho, co hodina F-16. Ještě dražší je F-35A se sazbou 18 600 dolarů za hodinu, takže čtyři hodiny vyjdou přibližně na 74 000 dolarů, v přepočtu kolem 1,75 milionu korun.
K provozu se přičítá munice. Stíhačka na dron typicky vypálí střelu AIM-9X Sidewinder, která stojí kolem 10 milionů korun, tedy mnohonásobně víc než raketa FZ275. Jen na letových hodinách ušetří hlídka Skyfoxu proti F-16 přes milion korun.
Válka na Ukrajině trvá už přes čtyři roky a ukázala, že drony za statisíce korun dokážou zaměstnat stíhačky za stovky milionů. Justin Bronk z britského think-tanku RUSI v zářijové analýze upozornil, že ukrajinské F-16 na protidronových misích zbytečně spotřebovávají drahé hodiny únavové životnosti draku i zásoby špičkové munice. Skyfox má stíhačky v této práci doplnit a uvolnit jim kapacitu.
Proč Drone Hunter nenajde cíl bez pomoci pozemních radarů
Skyfox dosahuje maximální rychlosti 780 km/h. Drony typu Šáhid létají kolem 150 až 185 km/h, takže je letoun více než čtyřikrát rychlejší i proti nejrychlejším z nich. S přídavnými nádržemi vydrží ve vzduchu až 4 hodiny 50 minut, což na čtyřhodinovou hlídku stačí i s rezervou.
Vážná slabina je jinde. Drone Hunter nemá vlastní palubní vyhledávací radar a spoléhá na vnější senzory, tedy pozemní radary nebo alianční vzdušný obraz předávaný datalinkem. Phoenix 10 slouží k identifikaci a sledování cíle, k jeho prvotní vyhledání na desítky kilometrů nestačí. Proti rychlým manévrujícím dronům nebo v prostředí silného elektronického rušení to podle podkladů může být problém. Kde přijde o spojení se senzory na zemi, přichází letoun o hlavní zdroj informací o cílech.
Francie zvolila opačný přístup. V červenci validovala protidronovou konfiguraci Rafale s názvem LADAC, ve které cíl vyhledá výkonný palubní radar a označí ho pod Talios. Rafale ale stojí násobky Skyfoxu při pořízení i v provozu. Jeden Skyfox podle dostupných sekundárních zdrojů vyjde pod 240 milionů korun, přesnou cenu Aero veřejně neuvádí.
První Drone Hunter u zákazníka nejdřív v roce 2027
Samotný Skyfox se prodává dobře. Vietnam převzal dvanáct strojů a Maďarsko objednalo stejný počet, z něhož do listopadu 2025 dostalo osm. V červnu Aero oznámilo kontrakt až na čtyři letouny pro Angolu a další zakázku pro nejmenovaného civilního zákazníka v Severní Americe. V Česku létá šest Skyfoxů u státního podniku LOM PRAHA, kde se na nich cvičí piloti, mimo jiné budoucí piloti F-35.
Varianta Drone Hunter je mnohem dál od nasazení. Říjnové memorandum s Thales Belgium počítá s pokračující integrací a živými testy 70mm raketového systému. Aero chtělo mít konverzní kit připravený do konce roku 2026, praktické nasazení u prvního zákazníka je ale reálné nejdřív v roce 2027. Veřejně oznámeného odběratele přímo pro tuto konfiguraci zatím projekt nemá, takže termíny zatím stojí jen na plánech výrobce.
Bronk z RUSI navrhuje vytvořit mnohonárodní alianční letku o šestnácti až čtyřiadvaceti specializovaných strojích, kterou by šlo nasadit v Rumunsku, Polsku nebo Pobaltí. Levnější letoun s levnější municí by podle něj chránil alianční vzdušný prostor a stíhačky by zůstaly pro úkoly, které lehký podzvukový stroj nezvládne. Jde o analytický návrh, plánem NATO zatím není.