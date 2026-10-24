Turecko chce poslat vojáky k saúdské ropě. Druhou největší armádu NATO od Saúdů dělí už jen hlasování parlamentu

Pod dokumentem, kterému se oficiálně říká Mekkánská obranná dohoda, jsou podpisy tureckého prezidenta Erdoğana, saúdského korunního prince Muhammada bin Salmána a pákistánského premiéra Šahbáze Šarífa. Podepsali ho 7. srpna 2026 v Mekce. Turecká vláda pak 21. října 2026 poslala návrh na jeho schválení do Velkého národního shromáždění, tedy tureckého parlamentu. Tam pakt prochází výbory. Kolik vojáků by Ankara do království vyslala, veřejné zdroje zatím neuvádějí.
Od podpisu k rozmístění sil stačily necelé dva měsíce
Memorandum, které vláda k návrhu zákona přiložila, zní opatrně. Podle shrnutí agentury Anadolu výslovně uvádí, že pakt je obranný a že společná reakce se nespouští sama od sebe. Musí jí předcházet konzultace a souhlas všech tří stran. Dokument navíc výslovně potvrzuje, že závazky Turecka vůči NATO zůstávají beze změny.
Mimořádné jednání politicko‑vojenského výboru v Rijádu 5. října 2026 ale skončilo prohlášením, které mluví o „rychlém rozmístění dohodnutých sil a schopností do Saúdské Arábie“. Memorandum tedy líčí pakt jako pojistku pro krajní případ, kdežto partneři v Rijádu už jednají o přesunu konkrétních sil. Kdo zná jen text předložený poslancům, dostává klidnější obraz, než jaký vyplývá z prohlášení samotných signatářů. Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan k tomu popsal stálý sekretariát se sídlem v Saúdské Arábii, plánovaná společná cvičení a spolupráci v bezpilotních systémech, elektronickém boji a logistice. S takovou výbavou pakt počítá s trvalým provozem.
Vojenské vazby mezi Ankarou a Rijádem existují už delší dobu. Turecký parlament v roce 2011 schválil zákon č. 6226 o spolupráci ve vojenském vzdělávání a technice. Ten se ale týkal výcviku a techniky. Závazek kolektivní obrany zavádí až nový pakt, a to poprvé.
Pět procent světové těžby vyřazených jediným útokem
Saúdská Arábie je pod soustavným raketovým a dronovým tlakem Húsíů. V říjnu 2026 hlásila útok na letiště v Rijádu a opakované sestřely balistických střel i bezpilotních prostředků. Cílem jsou letiště, přístavy, vojenské základny a energetická infrastruktura, na které stojí saúdská ekonomika. Ochrana ropných polí je proto přesný popis toho, co by turecké jednotky v zemi pravděpodobně hlídaly.
Co se může stát, ukázal září 2019. Drony a střely tehdy zasáhly zpracovatelský závod společnosti Aramco v Abkajku a ropné pole Churajs. Z trhu vypadlo 5,7 milionu barelů denně, zhruba pět procent světové produkce, a cena ropy přes noc vyskočila o patnáct procent. Jediný útok tak stačil k tomu, aby světový trh ropy dostal šok. Mezi možné cíle dál patří i další kritická zařízení, například Šajba.
K tomu se přidává moře. Mezinárodní námořní organizace eviduje pokračující útoky na obchodní lodě v Rudém moři. Kdyby se uzavřel průliv Báb al‑Mandab, lodě by podle americké Správy energetických informací musely objíždět Afriku, plavba by se prodloužila a přeprava zdražila. Na české pumpy se taková krize přenáší hlavně cenou ropy. Česká národní banka opakovaně uvádí, že ceny pohonných hmot v Česku nejvíc určuje světová cena ropy přepočtená kurzem koruny k dolaru. Samotné projednávání paktu v Ankaře na tuto cenu nepůsobí. Pocítit by ji řidiči mohli teprve ve chvíli, kdy by konflikt vyřadil velká saúdská zpracovatelská zařízení jako v roce 2019, nebo kdyby blokáda Rudého moře výrazně prodražila přepravu.
Proč z tureckého paktu Česku neplyne žádná povinnost
Generální tajemník NATO v listopadu 2024 v Ankaře označil Turecko za zemi s druhou největší armádou v alianci. Případné nasazení v Saúdské Arábii by tak byl krok státu s početnou armádou, zkušenostmi z aliančních misí a vlastním zbrojním průmyslem, který vyrábí drony, obrněná vozidla i raketové systémy.
Aliance o tom ale rozhodovat nebude. NATO jedná podle vlastního článku 5 a na základě vlastních rozhodnutí přijímaných konsenzem. Washingtonská smlouva po členech požaduje, aby jejich další závazky nebyly s aliančními povinnostmi v rozporu, a turecké memorandum tuto podmínku formálně plní. Pro Česko jako člena NATO z paktu žádný automatický závazek nevyplývá.
Ankara přesto staví něco, co aliančnímu modelu připomíná až nápadně. Fidan sám přirovnal strukturu paktu k principům NATO, tedy ke kolektivní obraně, konzultacím a odstrašení, jen v jiném geografickém a politickém prostředí.
Déle než dva roky rozhovorů s Íránem: obstojí, až dorazí vojáci?
Nejcitlivějším bodem paktu je Írán. Teherán je hlavním podporovatelem Húsíů a turecké vojenské angažmá na saúdské straně by mohl brát jako nepřátelský krok. Fidan den po podpisu uvedl, že Ankara s Íránem o celém konceptu mluví déle než dva roky a že Teherán o něm ví.
Turecko tak jede po dvou kolejích. Se Saúdy a Pákistánem buduje obranný rámec a s Teheránem si drží otevřenou linku. Nikdo zatím neověřil, jestli taková pozice vydrží ve chvíli, kdy se turecký personál objeví u saúdských kritických objektů, protože pak se může stát terčem stejných útoků, které dnes míří na saúdskou infrastrukturu.
Do té chvíle zbývá několik kroků. Ratifikace v tureckém parlamentu zatím neproběhla a velikost případného kontingentu není veřejně známá. Opozice se navíc v písemné interpelaci ptá, jestli by vyslání vojáků nevyžadovalo ještě samostatný souhlas parlamentu.