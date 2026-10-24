Rusové udělali z budovy u Pokrovsku pevnost. Su-27 ji srovnal se zemí americkými pumami s doletem přes 74 km

Ruští vojáci se zakotvili v jedné z budov pokrovské aglomerace a zablokovali tím přístup k ukrajinské pěchotní skupině. Budova jim sloužila jako opěrný bod, tedy jako klíčový prvek obranné pozice, který bývá opevněný a krytý dalšími palebnými postaveními. Ukrajinský průzkum sledoval, jak do ní vojáci nosí bedny s materiálem a jak se uvnitř postupně soustřeďuje další skupina. Po sledování delším než jeden den dostali cíl piloti a Su-27 na budovu shodil pumy GBU-62.
Mrtvé vojáky potvrzuje jen popis z kanálu ukrajinských pilotů
Video zveřejnil telegramový kanál Soniashnyk, který má blízko ke komunitě ukrajinských pilotů. Záběry ukazují přímý zásah. Podle popisu budova po dopadu přestala existovat i s vojáky, kteří byli uvnitř.
Server Censor.net tento popis s odkazem na pilotův kanál přebírá, takže tvrzení o padlých stojí fakticky na jediném zdroji. Přesný počet mrtvých nikdo nezveřejnil a z otevřených zdrojů se ověřit nedá.
Neznámé zůstává i datum útoku, místo, odkud letoun startoval, a geolokace záběrů. Ukrajinská armáda takové údaje z bezpečnostních důvodů chrání a jejich zveřejnění bez schválení výslovně zakazuje.
Pumu s výklopným křídlem lze pustit desítky kilometrů od cíle
GBU-62 je v ukrajinském kontextu označení pro JDAM-ER. Základem je běžná puma Mk-82 o hmotnosti 227 kg (500 liber), ke které výrobce přidal naváděcí sadu GPS/INS a výklopné křídlo. Křídlo udělá z volně padající pumy klouzavou zbraň. Pilot ji odhodí daleko od cíle, puma rozloží křídlo a doklouže k zadaným souřadnicím. Letoun se díky tomu nemusí dostat na dostřel ruské protivzdušné obrany.
Boeing v produktovém listu uvádí, že JDAM-ER doletí víc než třikrát dál než základní JDAM. Prokázaný dolet udává přes 74 kilometrů. U základního JDAM slibuje přesnost pod 1,7 metru, ovšem jen v testovacích podmínkách, a u verze ER deklaruje stejnou přesnost. Obě hodnoty pocházejí od výrobce. Jak přesně puma dopadla u Pokrovsku, se z videa změřit nedá, záběry dokládají jen přímý zásah.
Ukrajinské ministerstvo obrany potvrzuje, že JDAM-ER byly přizpůsobeny pro sovětské MiG-29 a Su-27. Vedle nich ukrajinské letectvo používá francouzské pumy AASM Hammer, které lze odhazovat z malých výšek, a americké GBU-39 SDB, které jsou menší a odolnější vůči elektronickému rušení. Páteřní municí pro přesné údery na pevné cíle zůstává GBU-62. NATO ve svém materiálu k poučením z války uvádí integraci GBU-62 a AGM-88 HARM na ukrajinské letouny mezi faktory, které zvýšily jejich účinnost proti ruským silám.
Puma přišla na řadu až jako pátý ze šesti kroků
Postup od objevení cíle po úder Ukrajinci označují standardním termínem NATO „kill chain“. Tvoří ho šest kroků: najít, zafixovat, sledovat, zaměřit, zasáhnout a vyhodnotit. U budovy v pokrovské aglomeraci průzkum objekt nejdřív identifikoval, potom sledoval, jak do něj přibývá materiál i lidé, a souřadnice předal pilotům až po potvrzení, že se uvnitř soustředil nepřítel.
Zděné stěny, střecha nad hlavou a prostor na zásoby dělají z budovy pro pěchotu lákavý kryt. Jakmile ale protivník zná její souřadnice a má munici s deklarovanou přesností pod 1,7 metru, opěrný bod přestává plnit svou funkci.
Ukrajinské ministerstvo obrany ve vlastním materiálu ke kill chainu zdůrazňuje čas mezi detekcí a úderem. Čím je kratší, tím menší má cíl šanci přesunout se nebo zamaskovat. Budova je statický cíl a vojáci, kteří netuší, že je někdo pozoruje, z ní neodcházejí. Dlouhé čekání tu útočníkovi nahrálo. Během sledování, které trvalo déle než jeden den, se v budově soustředila další skupina.
Kdo platí Ukrajině další balík amerických leteckých pum
Su-27 vznikl v Sovětském svazu jako stíhač pro vzdušný boj letounu proti letounu. Ukrajinské vzdušné síly ho provozují spolu s MiG-29, Su-25 a Su-24M. Integrace západních zbraní z něj udělala přesný nosič pro údery na pozemní cíle, k čemuž původně určený nebyl.
Oficiální strategie ukrajinského letectva počítá s postupným přechodem na F-16, Mirage 2000 a Gripeny v rámci Air Force Capability Coalition, na které se podílí i Česko. Přechod potrvá roky a do té doby nesou západní munici sovětské stroje.
Jak dlouho Ukrajina zvládne takové údery udržet, závisí na zásobách munice. V srpnu 2025 schválily Spojené státy další velký balík letecké munice pro Ukrajinu v hodnotě přes 19 miliard korun. Ukrajinské ministerstvo obrany veřejně připsalo jeho financování Dánsku, Nizozemsku a Norsku. Co přesně balík obsahuje, nezveřejnilo.