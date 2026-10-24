Dron s výbušninou proletěl kolem stíhaček NATO a vybuchl v Litvě. Pilot nesměl střílet, protože ho kvůli počasí neviděl

Stalo se to v pátek 18. října odpoledne v Pasvalském okrese. Radar zachytil objekt, který přiletěl z polského vzdušného prostoru. Minul italské Eurofightery hlídkující v rámci aliančního air policingu, dopadl na zem a explodoval. Den nato zasedla litevská Národní bezpečnostní komise a premiér Mindaugas Sinkevičius po jejím jednání potvrdil, že stroj nesl výbušninu. Podle předběžných závěrů šlo o ukrajinský FPV dron, který z trasy nejspíš vychýlil ruský elektronický boj.
Kolikrát už NATO sáhlo po článku 5 a kdo o tom rozhoduje
Článek 5 Severoatlantické smlouvy stanoví, že ozbrojený útok na jednoho člena se považuje za útok na všechny. Automatický společný vojenský protiúder z něj neplyne. Aliance sama uvádí, že se pojem ozbrojeného útoku posuzuje u každého případu zvlášť. Připouští také, že potřebné intenzity může dosáhnout i rozsáhlý kybernetický nebo jiný hybridní útok.
Mechanismus má pevné pořadí. Nejdřív musí napadený spojenec o pomoc požádat nebo s ní aspoň souhlasit a teprve potom rozhoduje Severoatlantická rada. Bez kroku samotné zasažené země se tedy celý proces nerozběhne.
V celé historii aliance se to stalo jedinkrát, po útocích z 11. září 2001.
Jediné pravidlo, kvůli kterému dron s výbušninou doletěl
Litva podobnou situaci zažila už v září. Tehdy dron s výbušninou přiletěl z běloruského vzdušného prostoru a italské Eurofightery ho v rámci mise NATO Air Policing sestřelily. Také v říjnu stíhačky narušitele sledovaly na radaru. Počasí však neumožnilo vizuální identifikaci a platná pravidla bez ní nedovolují použít kinetickou sílu, tedy střílet. Dron proto pokračoval v letu a vybuchl.
Pilot tak musí objekt nejdřív vidět, než po něm smí pálit. U malých a levných dronů, které létají v mlze, v dešti nebo v noci, hraje takový požadavek do karet tomu, kdo je vyslal.
Sinkevičius oznámil, že Litva zahájila s NATO konzultace o změně pravidel. Narušitele by podle nich šlo zničit i při samotném radarovém kontaktu.
Podpálená stanice Starlink na Mazovsku zapadá do delší řady incidentů
Pasvalský dron je nejnovějším z případů, které vlády na východním křídle v roce 2026 řeší. Estonsko se v březnu potýkalo se zbloudilými drony z ukrajinských útoků na ruské přístavy. V Polsku byli v říjnu zadrženi dva turečtí občané žijící v Německu pro úmyslné podpálení stanice Starlink na Mazovsku. Kontrarozvědka ABW proti nim doložila kamerové záznamy, DNA, otisky prstů i rekonstrukci jejich trasy. Donald Tusk už v září v Sejmu varoval před zpravodajskými poznatky o možných ruských hybridních úderech drony a raketami na státy, které podporují Ukrajinu.
Den po litevském výbuchu, 19. října, zařadilo NATO na sympoziu v Bukurešti mezi ruské hybridní aktivity výslovně sabotáže, dronové incidenty a kyberútoky. Litevský ministr zahraničí Kęstutis Budrys k tomu řekl, že ruské hybridní útoky v Evropě stále víc nabývají znaků terorismu.
U dronových incidentů stojí spojení s Moskvou na nejslabších nohách. Pasvalský stroj byl podle předběžných závěrů ukrajinský a jeho odchylku měl ruský elektronický boj způsobit jen „pravděpodobně“. Také estonské drony pocházely z ukrajinských útoků. Generální tajemník NATO Mark Rutte koncem září na společné tiskové konferenci se Sinkevičiusem upozornil, že ne všechny reakce aliance na hybridní provokace jsou veřejné nebo symetrické.
Pět dní před výbuchem už Vilnius a Varšava jednaly o protivzdušné obraně
Společný postup obou zemí začal dřív než samotný incident. Sinkevičius a Tusk se 13. října sešli ve Varšavě kvůli posílení bezpečnosti a koordinaci proti hybridním hrozbám. Ministři obrany téhož dne dokončili nákup protiletadlových systémů Piorun pro Litvu a dohodli se na posílení protivzdušné obrany, protidronových schopností a spolupráce institucí. Polsko už v září ohlásilo, že posílí vojenskou infrastrukturu šesti hraničních přechodů a doplní protivzdušnou obranu o další velitelské stanoviště a radiolokační prostředky.
Po 18. říjnu se spolupráce zrychlila. Premiéři zůstali v přímém kontaktu a incident zasadili do společného rámce strategického partnerství, který vychází z neoddělitelné bezpečnosti regionu. Armády si vyměňují zkušenosti z reálných incidentů a rozvíjejí protidronovou spolupráci. Litva v tomto oboru začínala dřív než ostatní: jako první země EU i NATO podepsala s Ukrajinou dohodu o spolupráci na dronových technologiích, a to ještě před říjnovým výbuchem.
Do spolupráce s Litvou je zapojené i Česko. Vede s ní expertní konzultace o kybernetických a hybridních hrozbách, čeští vojáci dlouhodobě slouží na litevském území v aliančních misích a prezident Petr Pavel navštívil Vilnius v březnu 2026. Sinkevičius v září po jednání s Ursulou von der Leyenovou prohlásil, že bezpečnost východního křídla a jeho vzdušného prostoru musí být věcí celé EU a NATO. Doma Litva zvýšila pohotovost na více než patnácti strategických objektech a s NATO jedná o pravidlech, která by pilotům dovolila sestřelit dron podle samotného radaru.