Ruská střela Filin létá s čínským navigačním blokem. Ukrajinská rozvědka v ní spočítala 35 amerických součástek z 81

Kartu střely Filin přidala ukrajinská vojenská rozvědka GUR na svůj portál War&Sanctions 22. října 2026. Analytici měli k dispozici fyzický vzorek. Rozebrali ho, určili každý modul a každý čip a výsledek doplnili interaktivním 3D modelem. Čínských součástek našli 22. Zbylých 24 pochází ze Švýcarska, z Tchaj-wanu a z dalších zemí. Rusko podle GUR začalo Filin proti Ukrajině používat na konci léta 2026, takže nejde o kus ze starých skladů. Rozpis ukazuje, co ruský zbrojní průmysl dokáže sehnat teď, v době platných sankcí.
Hlavice do sta kilogramů a trup z uhlíkových vláken
Filin je řízená střela s plochou dráhou letu a proudovým motorem. Vyrábí ji NPO Molnija, která patří pod ruský koncern Tactical Missiles Corporation. Startuje z pozemního odpalovače a do vzduchu ji vynese prachový urychlovač. Letí rychlostí až 800 km/h, takže maximální vzdálenost 1 200 kilometrů urazí zhruba za hodinu a půl. Hlavice existuje ve dvou variantách, s 50 nebo se 100 kilogramy.
Pohání ji ruský motor R500 od společnosti Reynolds LLC. Trup je z kompozitu z uhlíkových a skelných vláken a část dílů vznikla na 3D tiskárně. Taková konstrukce se obejde bez nákladného obrábění každého kusu a hodí se pro levnou výrobu, kterou lze rychle upravovat podle zkušeností z bojiště.
Dolet uvádí GUR v rozmezí 600 až 1 200 kilometrů. Na horní hranici by Filin teoreticky zasáhl cíle na východním křídle NATO, pokud by ho Rusko odpálilo z vybraných míst na západě svého území nebo z Běloruska. V takovém scénáři by přicházelo v úvahu i české území. Potvrzené je zatím jen nasazení proti Ukrajině.
Čínský díl, bez kterého by střela letěla naslepo
Podle počtu kusů vedou americké součástky, rozhodující díl ale dodala Čína. GUR u Filinu výslovně zdůrazňuje vyšší podíl čínských komponent a především inerciální navigační blok K-103-01 čínské výroby. Navigace určuje, kam řízená střela doletí. Pro hodnocení závislosti na Číně proto váží víc než prostý součet čipů.
Satelitní navádění zajišťuje 16kanálový palubní modul Kometa, který má střelu chránit i před elektronickým rušením. Obsahuje pole plošných antén a programovatelné čipy FPGA, které zpracovávají signál. Jeho výrobce VNIIR-Progress podle textu GUR z 19. října 2026 shání náhrady za produkty amerických firem Altera a Analog Devices, protože mu sankce komplikují zásobování. Americké čipy tedy do Ruska dál proudí, ale výrobce musí počítat s tím, že je jednou neseženě.
Americký think tank CSIS popisuje tři cesty, jimiž Čína ruské výrobě pomáhá. Přes utajené dodavatelské řetězce k Rusům proudí západní technologie, Čína dodává vlastní náhrady a pomáhá je zabudovat do ruských systémů. Na takzvané Common High Priority goods, tedy zboží s vysokou sankční prioritou, připadá podle CSIS zhruba 75 % reportovaných vývozů z Číny do Ruska.
Stejná elektronika sedí i v útočném dronu Harpyja
Analytici GUR si všimli, že elektronika Filinu je uspořádaná velmi podobně jako u útočného dronu Harpyja, označovaného také Harpy-A1. V obou zbraních figuruje firma PLAZ. Portál War&Sanctions ji vede jako subdodavatele avioniky a navigace pro ruské útočné bezpilotní prostředky a americké ministerstvo financí ji zmiňuje ve stejné souvislosti.
Shoda zapadá do ruské strategie unifikace, kterou podklady GUR popisují. Stejné bloky se montují do různých zbraní, takže se snižuje počet typů součástek, které je potřeba shánět. Každý typ, který Rusko nemusí pořizovat zvlášť, mu ušetří jednu cestu kolem sankcí.
Na technologickou soběstačnost to nevypadá. Navigační blok pochází z Číny, čipy v modulu Kometa jsou americké a výrobce je musí shánět oklikou. Ve zbytku elektroniky převažují švýcarské a tchajwanské díly. Filin dokládá, že Rusko umí funkční zbraň levně poskládat z dílů z mnoha zemí.
Komu má ukrajinská databáze pomoct při honbě na dodavatele
GUR k druhému výročí portálu uvedla, že zveřejněná data mají vést „civilizovaný svět k omezením proti agresorovi“ a ukázat partnerům, jak zasáhnout proti dodavatelským řetězcům. Karta Filinu obsahuje výrobce, typové číslo a zemi původu každé součástky. Vyšetřovatelé sankcí podle ní mohou postupovat od konkrétního čipu k firmě, která ho do Ruska prodala.
Evropská unie má proti obcházení sankcí vlastní nástroje, mezi které patří povinnost náležité péče a smluvní doložky „No Russia“. Americké ministerstvo financí sankcionuje konkrétní sítě v Číně, Hongkongu, Spojených arabských emirátech a Kyrgyzstánu.
Česko se zapojuje prosazováním exportních omezení na zboží dvojího užití, čipy, navigaci a polovodiče. Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Celní správou provozuje pro firmy poradenskou linku k dodržování sankcí a systém varovných signálů, podle kterých mohou rozpoznat podezřelou zakázku.