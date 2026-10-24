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Ruská střela Filin létá s čínským navigačním blokem. Ukrajinská rozvědka v ní spočítala 35 amerických součástek z 81

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Ukrajinská vojenská rozvědka prozkoumala vzorek nejnovější ruské řízené střely a všechny její moduly i čipy zveřejnila v otevřené databázi. Z rozboru je vidět, odkud Rusko pod sankcemi bere elektroniku a které firmy mu ji dodávají. Úřady, které sankce vymáhají, tak dostaly konkrétní stopy.
Ruská střela Filin létá s čínským navigačním blokem. Ukrajinská rozvědka v ní spočítala 35 amerických součástek z 81

Ruská střela Filin létá s čínským navigačním blokem. Ukrajinská rozvědka v ní spočítala 35 amerických součástek z 81

Zdroj: Foto: unknown - licence CC BY 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 20:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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