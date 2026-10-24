Ruský voják na videu prosí, ať ho nechají žít. Boj o Zelenou Dolynu patří k ofenzivě, která vrátila Ukrajině 277 km²

„O dva méně, bunkr čistý,“ hlásí do vysílačky jeden z mužů na záběrech. Znamená to, že dva protivníci jsou zneškodnění a zemljanka už nepředstavuje bezprostřední hrozbu. Mluví příslušník Shadow Group, průzkumné roty 125. samostatné těžké mechanizované brigády, při čištění ruských krytů u Zelené Dolyny. Podle materiálů brigády se ruští vojáci pokusili nepozorovaně proniknout lesním pásem. Byli odhaleni, odmítli se vzdát a část z nich padla. Nejméně jeden přežil a kapituloval. Jeho prosba o život je slyšet přímo ve zvukové stopě videa.
Rota, jejíž práce končí až ve vyčištěném krytu
Video nesnímá dron z výšky. Kamera jde s malou skupinou zákopovými kapsami a zemljankami. Muži se přesouvají krátkými úseky od krytu ke krytu, průběžně se domlouvají hlasem a u každé pozice vyhodnocují, jestli je bezpečná. Jméno muže, který hlášení pronáší, otevřené zdroje neuvádějí.
Shadow Group je průzkumná rota a do zákopů ji velení neposílá jako liniovou pěchotu. Její úkol začíná odhalením protivníka. Když se nepřítel na místě drží, končí přímým vyčištěním krytu. Rota působí v malých taktických skupinách s lehkou výbavou, které se rychle pohybují a jednají samostatně.
Sehranost, kterou záběry ukazují, má doložený původ. Prapor bezpilotních systémů téže brigády popsal společný výcvik se Shadow Group zaměřený na přesuny, palebnou přípravu a vedení akcí v různých podmínkách.
Proč Rusové pálili zálohy zrovna u Zelené Dolyny
Zelená Dolyna leží v Doněcké oblasti na limanském směru. V tomto sektoru se ruská armáda snažila prorazit do týlu slovjansko-kramatorské aglomerace. Místo proto mělo pro obě strany váhu ještě předtím, než se do něj opřela ukrajinská operace Vivaldi, kterou tu vede Třetí armádní sbor.
Velitel Andrij Bilecký popsal, jak se z obce stala past. Rusové čekali hlavní ukrajinský úder na ose mezi Šandryholove a Zelenou Dolynou a podle jeho slov tam „bezhlavě pálili rezervy“ v protiútocích. Skutečným cílem třetí sezony operace přitom bylo Nové, klíčový ruský uzel. Zelená Dolyna posloužila jako klam a zároveň zůstala skutečným opěrným bodem, který bylo nutné vyčistit.
Ruské velení tak vyčerpávalo síly u obce, kterou ukrajinská strana v dané fázi za hlavní cíl nepovažovala. Ukrajinci ji pak získali o sezonu později, takže klam nakonec přinesl i skutečné území.
Čtvrtá sezona operace Vivaldi dodala víc než třetinu zisku
Čtvrtou sezonu operace Vivaldi oznámila ukrajinská strana oficiálně 14. října 2026. Přinesla 101 km² osvobozeného území a tři navrácené obce, mezi nimi i Zelenou Dolynu. Zatím poslední fáze ofenzivy tedy patřila k nejvýnosnějším.
K polovině října 2026 uvádí Třetí armádní sbor a web ukrajinského prezidenta za všechny čtyři sezony dohromady 277 km² a 16 osvobozených obcí. Z toho plyne, že čtvrtá sezona sama dodala zhruba 36 procent celého územního zisku. Ruské ztráty mají přesáhnout 8 000 vojáků. Pro zásobování je podstatné, že dálnice z Charkova do Slovjansku je podle stejných zdrojů zabezpečená.
Všechna tato čísla zveřejnila jedna z válčících stran a nezávislé ověření k nim chybí. Totéž platí o samotném místě boje. Brigáda tvrdí, že prostor zůstal pod kontrolou ukrajinských sil, Rusové však na této ose opakovaně podnikali protiútoky.
Co čeká ruského vojáka, který se v zemljance vzdal
Prosba o život dokládá, že se zhroutila jedna konkrétní pozice pod bezprostředním tlakem, nikoli celá ruská fronta v Donbasu. Část osádky krytu v té chvíli neviděla jinou cestu než kapitulaci. Případ přitom není ojedinělý. Ukrajinské ministerstvo obrany uvádí, že jen v zimě 2025/2026 se díky práci dronových jednotek vzdalo přes sto ruských vojáků. Za celou operaci Vivaldi hlásí ukrajinské zdroje víc než 250 zajatců.
Na zajatého vojáka se vztahuje třetí Ženevská úmluva. Mezinárodní výbor Červeného kříže má podle vlastních údajů přístup ke všem válečným zajatcům. K srpnu 2026 vykázal přes 9 800 návštěv zajatců na obou stranách konfliktu, převážně na Ukrajině.
Ukrajinský koordinační štáb pro zacházení s válečnými zajatci ve výroční zprávě popisuje 15 oficiálních zařízení. Pravidelný přístup do nich mají OSN, Červený kříž, humanitární organizace i novináři. Než dojde k výměně, ruské zajatce ještě vyslechne ukrajinský ombudsman a ověří, jestli se s nimi zacházelo podle úmluv.