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Microsoft ukončil podporu části Windows 11. Zkontrolujte si jedno číslo v počítači

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Microsoft ukončil podporu další verze Windows 11. Počítače sice fungují dál, ale některé už nedostávají bezpečnostní aktualizace. Zjistit, zda se problém týká i vás, zabere jen několik sekund.
Microsoft ukončil podporu části Windows 11. Zkontrolujte si jedno číslo v počítači

Microsoft ukončil podporu části Windows 11. Zkontrolujte si jedno číslo v počítači

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 20:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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