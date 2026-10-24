Rusko posílá na ukrajinské drony stroj, který skoro neexistuje. MiG-35 má jen šest kusů a do série se nikdy nedostal

Zprávu jako první zveřejnila ukrajinská analytická komunita Sonjašnyk a podrobněji ji rozebral server Defense Express. Podle obou zdrojů ruská armáda v říjnu vyslala MiGy-35 proti ukrajinským dronům, které útočí na cíle daleko za frontou. Oficiální potvrzení neexistuje a Kreml nasazení nekomentoval, jde tedy o zjištění z otevřených zdrojů. I s touto výhradou je to nečekaný krok. Do obrany vlastního území se dostal typ, ze kterého Rusko nikdy neudělalo běžný výrobní program.
Kontrakt z roku 2018 pokryl šest letadel a další už nepřišla
MiG-35 je víceúčelový bojový letoun generace 4++ odvozený z rodiny MiG-29. Oproti předchůdcům dostal modernější kokpit, novější senzory a výkonnější vybavení pro vlastní ochranu, takže technicky jde o nejpokročilejší verzi celé rodiny. Tím výčet jeho předností končí.
Smlouva podepsaná na veletrhu Army-2018 zahrnovala čtyři jednomístné stroje MiG-35S a dva dvoumístné MiG-35UB. Po jejich vyhodnocení měla někdy po roce 2020 začít sériová výroba, ke které nikdy nedošlo. Americký server The War Zone už v roce 2020 psal, že program vypadá odepsaně.
Ruské vzdušně-kosmické síly (VKS) totiž sázely na těžší stroje Suchoj, konkrétně Su-30SM, Su-35S a Su-57. Lehký MiG-35 doma nenašel velkého odběratele a nepovedlo se ho prodat ani do zahraničí. Podle časopisu Aviation Week měla objednávka šesti kusů zčásti sloužit jako reklama pro zahraniční zákazníky. Jakou váhu má dnes značka MiG v ruském zbrojním průmyslu, naznačila v červnu 2026 zpráva Defense Express o plánovaném sloučení konstrukčních kanceláří MiG a Suchoj.
Přes čtyřicet zasažených velitelských stanovišť za jediný měsíc
Ukrajinské ministerstvo obrany za září 2026 hlásilo zásahy více než 30 prostředků protivzdušné obrany, radarů a systémů elektronického boje v ruském operačním týlu. K tomu přidalo přes 40 zasažených velitelských stanovišť. Ukrajinské údery tedy necílí jen na sklady a infrastrukturu, ale soustavně oslabují i samotnou obranu, která je má odrážet.
Drony pronikají stále hlouběji a pozemní protivzdušná obrana je pod neustálým tlakem. Stíhací hlídky dokážou pokrýt velký prostor, a proto dává smysl přidat je jako další vrstvu obrany.
Začátkem října ohlásila ukrajinská tajná služba SBU zásah letounů Su-35 a Su-34 přímo na letišti v Adygeji, pět set kilometrů od fronty. Ve stejném měsíci se podle Sonjašnyku nad ruským územím objevily MiGy-35.
Jeden ztracený kus by flotilu zmenšil o šestinu
Rusko má podle odhadů kolem 560 stíhacích a víceúčelových letounů. Jen strojů Su-35S, kterým VKS daly přednost, je asi 130, tedy zhruba dvaadvacetkrát víc, než kolik existuje MiGů-35.
Ve statistice ruského letectva je šestikusová předsériová flotila zanedbatelná položka, sama o sobě je ale velmi zranitelná. Ztráta jediného stroje by ji zmenšila o šestinu. Když Rusko takové riziko podstupuje v obranné misi nad vlastním územím, je to známka kapacitního napětí. Nepoměr je i v nákladech: bojový letoun v hodnotě stovek milionů korun honí bezpilotník, který stojí jen zlomek této částky.
Rozpad ruského letectva nasazení MiGu-35 nedokazuje. Ukazuje ale, že obrana hlubokého týlu spotřebuje víc zdrojů, než Moskva plánovala. Velitel amerického letectva v Evropě generál James Hecker v rozhovoru pro český časopis A report uvedl, že ruské letectvo se učí za pochodu a jeho integrovaná protivzdušná obrana funguje solidně. Současně upozornil, že Rusko nedokázalo získat vzdušnou převahu nad Ukrajinou, jejíž letectvo je na papíře nesrovnatelně slabší.
Jakou roli hraje Česko v koalici kolem ukrajinských F-16
Pro Česko je důležitější celkový trend než osud šesti letadel. Bezpečnostní informační služba ve svých veřejných výročních zprávách označuje Rusko za hlavní bezpečnostní hrozbu. Otázka, jak levně ničit drony, se navíc týká všech členů NATO.
Ukrajina kolem západních stíhaček F-16 buduje v rámci koalice Air Force Capability Coalition celý systém výcviku, údržby a velení. Jen Nizozemsko jí dodalo 24 těchto strojů. Česko je přímým členem koalice a poskytuje do ní cvičné letouny L-39 a Alto NG.