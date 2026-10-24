Hasiči dál vyjíždějí s vyprošťovacím tankem z Československa. VT-72 váží 46 tun, přes kladky utáhne 90 tun

V březnu 2016 vyjely dva české stroje VT-72 do Drážďan. U Albertova mostu tam uvízla česká nákladní loď Albis. Na městském nábřeží, kam se kolová technika dostávala jen obtížně, ji tanky vyprošťovaly s pomocí 200metrového lana a vysoké tažné síly. Tenhle vyprošťovací tank začaly v roce 1988 vyrábět slovenské závody ZŤS Martin.
Proč stroj o 46 tunách utáhne téměř dvojnásobek své váhy
Hasičská verze nese označení VT-72b a její provozní hmotnost je 45 800 kilogramů, zaokrouhleně tedy 46 tun. Vychází z podvozku bojového tanku T-72, věž ale nemá. Na korbě místo ní sedí hydraulický jeřáb s nosností 19 tun, takže stroj zvedne i těžký náklad. Hlavní naviják má tažnou sílu 300 kN.
Na 90 tun se naviják dostane díky kladkám. Lano se přes ně přepásá a tažná síla se násobí, za cenu pomalejšího navíjení. Přes jednu kladku vzroste tah na 600 kN. Přes dvě kladky dosáhne 900 kN, což odpovídá zhruba 90 tunám, tedy téměř dvojnásobku hmotnosti stroje. Údaj z titulku proto platí pro zapojení se dvěma kladkami, při přímém tahu má naviják třetinu této síly.
Před tahem osádka zarazí do země radlici a stroj se jí zakotví. Tahu pak vzdoruje celá soustava, kterou tvoří tank, radlice a terén, do kterého je zapíchnutá. Tutéž radlici osádka používá k úpravě terénu, a v zarostlém místě si tak sama vytvoří průjezd.
Od utopeného rypadla po lávky v Bělé, co všechno už VT-72 vytahoval
VT-72 spojuje v jednom pásovém vozidle průchodivost terénem, kotvení, silný naviják, jeřáb i radlici. V části zásahů tak zastoupí několik prostředků najednou. Z koryta řeky vytahoval utopené pásové rypadlo, na Mělnicku vyprošťoval kolový nakladač zapadlý v bahně.
U Mariánských Lázní stahoval z železničního náspu trosky vykolejených nákladních vagonů. Pracoval tam společně s těžkým jeřábem a každý ze strojů měl svou úlohu.
Jedno z nejnovějších nasazení přišlo po povodních na Jesenicku. Tank vytahoval z koryta řeky Bělé poničené lávky a ocelové konstrukce a pomáhal tok znovu zprůchodnit. Koryto po povodni je změť bahna, kamení a trosek, kam kolový jeřáb nezajede, pásový podvozek T-72 tam projede.
Čtyři stroje na třech základnách: kolik minut trvá výjezd
Oficiální přehled techniky Záchranného útvaru HZS ČR uvádí rozmístění všech kusů VT-72b. Dva stojí v Hlučíně, po jednom ve Zbirohu a v Jihlavě, takže polovina flotily je soustředěná na jediném místě. K zásahu tank vyjíždí jako součást vyprošťovacího odřadu, do kterého patří i Tatra T-815 VT s podvalníkem a velitelské vozidlo.
Pro Hlučín a Zbiroh jsou zveřejněné pohotovostní časy. V pracovní době vyrazí jednotlivý stroj s osádkou do 30 minut, víc kusů najednou do 60 minut. Mimo pracovní dobu je lhůta 90 minut. K tomu se přičítá silniční přesun, takže o tom, kdy tank dorazí k vykolejenému vlaku nebo převrácenému kamionu, rozhoduje vzdálenost nejbližší základny a to, jestli vyjíždí jeden stroj, nebo celý odřad.
Jihlavská základna v těchto údajích chybí, a pro čtvrtý stroj tak veřejně doložený pohotovostní čas není.
Co přinesl proti předchůdci a jak obstojí vedle německého Büffelu
Starší vyprošťovací tank VT-55A vážil 35 tun a jeho jeřáb zvedl jen 1,5 tuny. Devatenáctitunový jeřáb VT-72 to znásobil téměř třináctkrát, a nosnost je tak parametr, ve kterém se obě generace liší nejvíc. Rychlost se zlepšila méně výrazně: VT-55A jezdil po silnici nanejvýš 35 km/h, VT-72 zvládne 60 km/h.
Armáda ČR k nově převzatým tankům Leopard 2A4 přebírá německý Bergepanzer 3 Büffel. Váží 55,3 tuny a jeho jeřáb zvedne 30 tun, o 11 tun víc než jeřáb VT-72. Podle Bundeswehru zvládne lanovým zařízením pohyb břemene až 105 tun. Některé verze navíc vyprošťují vozidla do 70 tun pod pancéřovou ochranou. V létě 2026 byl Büffel veřejně představen v sestavě 73. tankového praporu v Přáslavicích.
Büffel míří k armádě jako doprovod Leopardů a jako náhrada hasičského VT-72 se s ním nepočítá. Pro civilní těžké vyprošťování žádný nový typ veřejně oznámený není. Armáda má i modernizaci VT-72M4 CZ s motorem Perkins Condor CV12, automatickou převodovkou Allison, lepší ochranou posádky a čtyřmi kamerami pro sledování okolí. Pracovní výbava zůstala stejná, tedy jeřáb s nosností 19 tun a naviják s až 900 kN přes dvě kladky. Hmotnost vzrostla na 51,5 tuny.
Únorová objednávka z roku 2025 prozrazuje, že s tankem se dál počítá
HZS u VT-72 výslovně uvádí „pohyblivou balistickou ochranu“. Tank tedy kromě tahání a zvedání může při zvláštních zásazích plnit i ochrannou roli. Takovou úlohu měl při nasazení ve Vrběticích.
Nejpevnějším dokladem, že služba VT-72 u hasičů pokračuje, je objednávka opravy zveřejněná v registru smluv. Útvar, který platí opravu téměř čtyřicet let staré konstrukce, s ní počítá i pro další zásahy. Objednávku vystavil Záchranný útvar HZS ČR v únoru 2025 firmě Excalibur Army.