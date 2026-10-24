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Hasiči dál vyjíždějí s vyprošťovacím tankem z Československa. VT-72 váží 46 tun, přes kladky utáhne 90 tun

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Dennívýzva
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Stroj z martinských závodů vytahuje z řek rypadla, z železničních náspů trosky vagonů a po povodních i zničené lávky. Hasiči mají čtyři kusy a nástupce pro civilní zásahy zatím nikdo veřejně neoznámil.
Hasiči dál vyjíždějí s vyprošťovacím tankem z Československa. VT-72 váží 46 tun, přes kladky utáhne 90 tun

Hasiči dál vyjíždějí s vyprošťovacím tankem z Československa. VT-72 váží 46 tun, přes kladky utáhne 90 tun

Zdroj: Foto: Staff Sgt. Jim Greenhill - licence Public domain
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 20:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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