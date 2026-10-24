Lockheed Martin zvažuje F-16 jen pro Ukrajinu. Polsku přitom modernizace na stejný základ F-16V zabere deset let

Zástupci ukrajinského ministerstva obrany a lidé z Lockheed Martin se 21. října 2026 sešli kvůli docela přízemním věcem: údržbě F-16, které už Ukrajina provozuje, dodávkám náhradních dílů a systému PAC-3. Ve stejný den vydal server The Defence Blog zprávu, podle které výrobce u sebe probírá konfiguraci F-16 navrženou podle ukrajinských potřeb. Podle zdrojů z firmy by šlo o zvláštní úpravu existujícího stroje, jehož základ se už vyrábí ve velkých sériích.
Na čem by ukrajinská F-16 stála: verze, kterou už mají Bulhaři
Nejpravděpodobnějším východiskem je F-16V, označovaná také jako Block 70. Bulharsko převzalo první kusy v únoru 2025 a Slovensko krátce po něm, takže ukrajinská varianta by vycházela z typu, který už létá u dvou evropských letectev. Lockheed Martin u této verze uvádí digitální kokpit, konformní palivové nádrže pro delší dolet a radar APG-83.
Ukrajinské přizpůsobení by se týkalo tří oblastí. Konfigurace by byla optimalizovaná pro obranu proti dronům a řízeným střelám. Letoun by dostal schopnost nést evropské naváděné pumy a střely s plochou dráhou letu. Třetím prvkem je servisní soběstačnost, tedy možnost udržovat stroje přímo na ukrajinském území, bez které by žádná zvláštní verze nemohla pravidelně létat.
Ze všech tří prvků má zatím doložené jednání jen ten poslední. O lokalizaci údržby mluvilo ukrajinské ministerstvo obrany s Lockheed Martin právě v říjnu 2026.
Starší radary ukrajinských F-16 mají s proudovými Šáhedy potíže
Ukrajina dnes létá se staršími dárcovskými stroji ve standardu MLU, tedy Mid-Life Update, které mají mechanicky skenované radary. Jaký radar by dostala nová varianta, nikdo nezveřejnil. Nejbližší ověřený kandidát je APG-83 SABR od Northrop Grumman, radar s aktivním elektronickým skenováním (AESA), který vychází z technologií používaných na letounech F-22 a F-35. Celá úvaha o radarovém skoku tedy stojí na typu, který zatím nikdo pro Ukrajinu nepotvrdil.
Pokud by to byl právě APG-83, přínos je dobře popsatelný. Radar zvládne sledovat vzdušné cíle a současně mapovat terén, což se hodí při lovu nízko letících dronů nad členitou krajinou. Architektura AESA lépe odolává elektronickému boji, který ruská armáda nasazuje masivně. A rychleji odhalí malé cíle, mezi které patří proudové verze íránských dronů Šáhed s malou radarovou odraznou plochou, se kterými si mechanicky skenované radary na současných ukrajinských F-16 nevědí rady.
Northrop Grumman svůj radar nabízí jako „zásadní skok ve výkonu bez nákladů a složitosti nového draku“. Prezident Zelenskyj v říjnu 2026 prohlásil, že Ukrajina shání munici pro F-16 „prakticky po celém světě“, a tyto stroje označil za jeden z nejúčinnějších nástrojů proti proudovým Šáhedům.
Jen jedna evropská střela má na F-16 ověřený provoz
Zdroje z Lockheed Martin mluví o evropských naváděných pumách a střelách s plochou dráhou letu, žádný konkrétní typ ale nejmenují. Smysl záměru je zřejmý: Ukrajina by se přestala spoléhat výhradně na americký arzenál, mohla by kratší dobu čekat na dodávky a měla by víc prostoru při vyjednávání. Co z evropské nabídky reálně připadá v úvahu, se dá vyčíst z materiálů samotných výrobců.
Nejpevnější půdu má německá střela krátkého dosahu IRIS-T od Diehl Defence. Na F-16 je plně integrovaná a provozně ověřená, mimo jiné u thajského letectva. Švédsko-německou střelu s plochou dráhou letu Taurus KEPD 350 uvádí Saab jako kompatibilní s F-16, žádný zdroj ovšem netvrdí, že by s ní Lockheed pro Ukrajinu počítal.
U zbylých dvou je vazba slabší. Britský Brimstone od MBDA výrobce popisuje jako vhodný pro rychlé proudové letouny obecně, F-16 přitom výslovně nezmiňuje. Storm Shadow neboli SCALP spojuje MBDA s Typhoonem, Miragem 2000, Rafalem a Tornadem, s F-16 vůbec. Ze dvou evropských střel s plochou dráhou letu v tomto výčtu tak má výrobcem potvrzenou slučitelnost s F-16 jen Taurus, a slib evropské výzbroje proto zatím nemá žádný jmenovitý obsah.
Kdo musí nápad schválit, než se z něj stane skutečný program
F-16 je americký zbraňový systém. Převod třetí straně, změna koncového užití i integrace zahraniční výzbroje proto procházejí americkým schvalovacím řízením. Ministerstvo zahraničí USA rozhoduje případ od případu a v některých situacích do věci vstupuje Kongres. Posuzují se i citlivé součásti, jako je šifrovaná komunikace, systémy elektronického boje a technická data.
The Defence Blog výslovně píše, že bez souhlasu Washingtonu koncept nepřekročí fázi nápadu a že o této verzi žádná konkrétní jednání neběží. Spojení mezi Kyjevem a Lockheed Martin přesto existuje a už přineslo praktické výsledky v podobě rozhovorů o údržbě a náhradních dílech.
Polsko v srpnu 2025 oznámilo, že své stávající F-16 převede na standard F-16V. Harmonogram počítá s pracemi v letech 2028 až 2038, tedy s deseti lety, a to u členského státu NATO s fungující infrastrukturou a jasně vymezeným programem.