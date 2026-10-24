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Verstappen: Odmítám se k Hornerovi vyjadřovat

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Dennívýzva
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Max Verstappen se odmítl vyjádřit k autobiografii Christiana Hornera. Když byl v Austinu dotázán na knihu svého bývalého šéfa, Nizozemec uvedl, že ji nečetl a nevidí důvod vracet se k minulosti.
COTA_2026_Verstappen

COTA_2026_Verstappen

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 24.10.2026 21:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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