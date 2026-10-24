Neděle přinese do Česka prudký zvrat počasí. Meteorologové varují před nebezpečím, které zasáhne několik krajů

Po relativně klidné sobotě se počasí v České republice během neděle výrazně změní. Od západu bude přes naše území postupovat frontální systém, který přinese zesílení jihozápadního až jižního větru. Nejvýraznější projevy se očekávají v severních a severovýchodních oblastech republiky, kde mohou nárazy dosahovat rychlosti kolem 70 kilometrů za hodinu. V exponovaných horských polohách však meteorologové počítají s hodnotami až 90 kilometrů za hodinu. Takto silný vítr již představuje značné riziko zejména pro turisty, řidiče a obyvatele oblastí s hustými lesními porosty. Výstraha začne platit v neděli ve čtyři hodiny ráno a skončit by měla v 19 hodin.
Výstraha se týká čtyř krajů
Nebezpečný vítr podle aktuální výstrahy zasáhne vybrané oblasti Ústeckého, Libereckého, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Na severu Čech se upozornění vztahuje především na Rumburk, Varnsdorf a Frýdlantsko. Na Moravě a ve Slezsku se týká Jesenicka, Bruntálska, Opavska, Krnovska a dalších oblastí Moravskoslezského kraje. Mezi ohrožená území patří také Frýdek-Místek, Třinec, Jablunkov, Kopřivnice nebo Frenštát pod Radhoštěm. Největší problémy se očekávají na otevřených místech a ve vyšších nadmořských výškách, kde proudění vzduchu nebrání okolní zástavba ani jiné přirozené překážky. Výstraha má nízký stupeň nebezpečí, což však neznamená, že se silný vítr obejde bez škod.
Silný vítr může lámat větve a komplikovat dopravu
Meteorologové upozorňují především na možnost pádu větví a poškození oslabených stromů. Vítr může rovněž uvolňovat předměty na zahradách, poškodit lehčí konstrukce nebo některé části starších budov. Zvýšená opatrnost bude nutná také na silnicích, zejména při průjezdu otevřenou krajinou a na místech vystavených bočnímu větru. Problematické mohou být především jízdy nákladních automobilů, dodávek a dalších vozidel s velkou boční plochou. Případné pády stromů mohou způsobit také krátkodobé přerušení dodávek elektřiny nebo zablokování komunikací. Obyvatelům dotčených oblastí se proto doporučuje včas zabezpečit zahradní nábytek, květináče, skleníky a další volně uložené předměty.
Na horských hřebenech hrozí největší nebezpečí
Zvláštní pozornost by měli nedělní předpovědi věnovat lidé, kteří plánují turistiku v horách. Nárazový vítr o rychlosti kolem 90 kilometrů za hodinu může člověku výrazně ztěžovat chůzi a na otevřených hřebenech způsobit ztrátu rovnováhy. Nebezpečí se dále zvyšuje v místech, kde se nacházejí oslabené stromy nebo suché větve. Výraznou roli hraje také členitost horského terénu, která může místně proudění vzduchu zesilovat. Zatímco v chráněném údolí mohou být podmínky relativně snesitelné, o několik set metrů výše mohou být nárazy podstatně silnější. Meteorologové proto doporučují omezit horské túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.
Za změnou počasí stojí tlaková níže nad Atlantikem
Výrazné zesílení větru souvisí s rozsáhlým tlakovým systémem nad severním Atlantikem a Evropou. Počasí v evropských zemích během uplynulých dnů ovlivňovala tlaková níže Austen a další výrazná níže pojmenovaná Boelo zasáhne především oblasti Britských ostrovů. Právě její vývoj se projeví také ve střední Evropě, přestože očekávaná intenzita větru bude v České republice nižší než v oblastech nejbližších středu níže. Přes naše území zároveň přejde studená fronta, která během neděle přinese na většinu území další déšť. Silnější proudění navíc může přetrvávat i mimo oblasti, pro které byla vydána výstraha. Nedělní počasí tak bude výrazně méně příznivé pro venkovní aktivity než počasí sobotní.
Zhoršení počasí přijde v den změny času
Nedělní výstraha připadá také na den, kdy v České republice končí letní čas a začíná čas středoevropský. V noci na 25. října se hodiny ve tři ráno posunou zpět na druhou hodinu, takže noc bude o hodinu delší. Začátek meteorologické výstrahy ve čtyři hodiny ráno se již vztahuje k novému času. Pro řidiče a turisty plánující časný nedělní odjezd je proto důležité počítat nejen se změnou hodin, ale také se zhoršujícími se povětrnostními podmínkami. Před cestou do postižených oblastí je vhodné zkontrolovat aktuální předpověď a případné aktualizace výstražných informací. Rozsah i intenzita nebezpečných meteorologických jevů se totiž mohou v průběhu dne ještě upřesňovat.
Zdroje: chmi.cz, idnes.cz, tn.nova.cz