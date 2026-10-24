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Sparta přetlačila Olomouc v prodloužení, rozhodl Blümel

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Hokejisté Sparty porazili v předehrávce 14. kola extraligy Olomouc 2:1 v prodloužení, uspěli po dvou porážkách a v neúplné tabulce se posunuli na 7. místo. Zápas, který sledovalo 15139 diváků, což je nejvyšší návštěva v dosavadním průběhu sezony, rozhodl v čase 64:34 v přesilovce Matěj Blümel.
Sparta přetlačila Olomouc v prodloužení, rozhodl Blümel

Sparta přetlačila Olomouc v prodloužení, rozhodl Blümel

Zdroj: HC Sparta
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 24.10.2026 17:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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