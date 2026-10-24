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Žena (56) si v práci stěžovala na bolest zubů a tlak na hrudi. Kolegyně nezavolala pomoc, žena zemřela

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Tragické úmrtí šestapadesátileté zaměstnankyně domova pro seniory vyšetřují italští kriminalisté. Žena se během pracovní směny necítila dobře a kvůli neobvyklým zdravotním potížím vyhledala pomoc zdravotní sestry. Ta však podle dosavadních zjištění nepřivolala lékaře ani záchranáře. Zaměstnankyně následně zemřela a její kolegyně nyní čelí podezření z usmrcení z nedbalosti.
Žena (56) si v práci stěžovala na bolest zubů a tlak na hrudi. Kolegyně nezavolala pomoc, žena zemřela

Žena (56) si v práci stěžovala na bolest zubů a tlak na hrudi. Kolegyně nezavolala pomoc, žena zemřela

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 14:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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