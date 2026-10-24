Žena (56) si v práci stěžovala na bolest zubů a tlak na hrudi. Kolegyně nezavolala pomoc, žena zemřela

K tragédii došlo v neděli 18. října v domově pro seniory Isa Zuzzi v italském městečku San Michele al Tagliamento nedaleko Benátek. Obětí se stala šestapadesátiletá pečovatelka rumunského původu Rodica Gramová, která pracovala v zařízení poskytujícím péči seniorům. Během dopolední směny začala pociťovat zdravotní obtíže, které mohly signalizovat vážné srdeční onemocnění. Stěžovala si především na bolest v oblasti zubů, která se šířila směrem k hrudníku. Současně popisovala nepříjemný pocit sevření v krku. S žádostí o radu se proto obrátila na zdravotní sestru, která měla ve stejnou dobu službu.
Zdravotní sestra pomoc nepřivolala
Čtyřiapadesátiletá zdravotní sestra podle dosavadních poznatků vyšetřovatelů nevyhodnotila potíže své kolegyně jako stav vyžadující okamžitý zásah lékaře. Nepřivolala proto zdravotnickou záchrannou službu ani nepožádala o pomoc lékaře. Zdravotní stav pečovatelky se následně zhoršil a žena na pracovišti zemřela. Právě postup zdravotní sestry se nyní stal předmětem trestního vyšetřování. Italské státní zastupitelství v Pordenone zahájilo řízení kvůli podezření z usmrcení z nedbalosti. Zatím však nebylo prokázáno, zda nepřivolání zdravotnické pomoci skutečně přispělo k úmrtí zaměstnankyně.
Vyšetřovatelé se zaměřují především na zdravotní obtíže, které žena popisovala před svou smrtí. Bolest v oblasti zubů společně s nepříjemným tlakem na hrudi totiž může odpovídat příznakům srdečního infarktu. Zásadní bude určit, zda zdravotní sestra mohla na základě popsaných potíží rozpoznat bezprostřední ohrožení života. Posuzovat se bude rovněž to, zda měla možnost zajistit včasné lékařské vyšetření. Samotná skutečnost, že záchrannou službu nepřivolala, ještě automaticky neprokazuje její trestní odpovědnost. Pro případné obvinění bude důležité objasnit také souvislost mezi jejím postupem a následným úmrtím.
Příčinu smrti má objasnit pitva
Státní zastupitelství již rozhodlo o provedení soudní pitvy, která je naplánována na pondělí 26. října v nemocnici v Portogruaru. K vyšetřování byli přizváni dva odborníci, soudní lékař Antonello Cirnelli a kardiolog Paolo Ius. Jejich úkolem bude především stanovit přesnou příčinu smrti a posoudit zdravotní stav ženy v době, kdy vyhledala pomoc své kolegyně. Odborné posudky mají rovněž pomoci objasnit, zda by včasný zásah zdravotníků mohl změnit průběh události. Dosud zveřejněné informace sice poukazují na možné srdeční selhání související s infarktem, definitivní závěry však zatím nejsou k dispozici. Další postup vyšetřování bude záviset na výsledcích pitvy a znaleckém hodnocení.
Infarkt se nemusí projevit pouze bolestí na hrudi
Případ současně upozorňuje na méně známé projevy srdečního infarktu, které mohou být snadno zaměněny za jiné zdravotní problémy. Typickým příznakem je svíravá bolest nebo tlak na hrudi, obtíže se však mohou objevit také v oblasti čelisti, krku, zad či horních končetin. U žen se vedle bolesti na hrudi mohou výrazněji projevovat nevolnost, dušnost, neobvyklá únava nebo nepříjemné pocity v horní části těla. Někteří pacienti navíc nepociťují intenzivní bolest a jejich obtíže mohou zpočátku připomínat zažívací problémy. Samotná bolest zubů samozřejmě neznamená, že člověk prodělává infarkt, její kombinace s tlakem na hrudi ale představuje varovný signál. Při podezření na srdeční infarkt je zásadní okamžitě přivolat odbornou pomoc, v České republice prostřednictvím linky 155.
Závažnost srdečního infarktu spočívá především v nedostatečném přívodu krve a kyslíku do srdečního svalu. Nejčastější příčinou bývá uzávěr některé z věnčitých tepen, který může postupně vést k nevratnému poškození srdeční tkáně. Rychlé zahájení léčby proto významně ovlivňuje šanci pacienta na přežití. Srdeční infarkt může v některých případech vyvolat také náhlou zástavu oběhu, při níž rozhodují první minuty. Rozpoznání neobvyklých příznaků je tak důležité i u lidí, kteří dosud žádné srdeční onemocnění neměli diagnostikované. V případě italské pečovatelky však musí přesné okolnosti úmrtí teprve potvrdit odborné vyšetření.
Zdroje: ansa.it, messaggeroveneto.it, dire.it, heart.org, nhs.uk, zzshmp.cz