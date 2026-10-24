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Bylo jí 63 let, když se v sudu vrhla přes Niagarské vodopády. Přežila, ale její plán měl krutý háček

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Dne 24. října 1901 sledovali lidé u Niagarských vodopádů neobvyklý pokus. V proudu se řítil těžký dřevěný sud a uvnitř byla žena, která právě slavila třiašedesátiny. Annie Edson Taylorová přežila pád, při němž stačí jediná chyba k tragédii. Jenže její nejsmělejší plán se nezačal hroutit na vodopádu, ale až po návratu na břeh.
Bylo jí 63 let, když se v sudu vrhla přes Niagarské vodopády. Přežila, ale její plán měl krutý háček

Bylo jí 63 let, když se v sudu vrhla přes Niagarské vodopády. Přežila, ale její plán měl krutý háček

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 24.10.2026 14:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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