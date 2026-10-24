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Spotify na počítači zamrzá kvůli nastavení zvuku. Stačí ho vypnout nebo si vynutit aktualizaci

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Desktopové Spotify padalo při přehrávání v bezeztrátové kvalitě Lossless. Oprava existuje, ale nemusela se ještě propsat ke všem.
Spotify, playlist

Spotify, playlist

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 24.10.2026 21:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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