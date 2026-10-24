Spotify na počítači zamrzá kvůli nastavení zvuku. Stačí ho vypnout nebo si vynutit aktualizaci

Konkrétní nastavení zvuku, které způsobovalo zamrzání a pády desktopové aplikace Spotify, se týkalo kvality přehrávání Lossless, tedy bezztrátového zvuku ve formátu FLAC, který je dostupný předplatitelům Premium. Nešlo o obecnou chybu nastavení zvuku ani o problém s ekvalizérem. Chyba se objevila ve verzi 1.3.4.258 pro Windows a projevovala se pádem aplikace při spuštění skladby v kvalitě Lossless. Řešení jsou dvě: dočasně tuto kvalitu vypnout, nebo ručně spustit aktualizaci, která problém opravuje. Obě možnosti zaberou jen několik okamžiků.
Co přesně se stalo a koho se to týkalo
První hlášení uživatelů se na oficiálním fóru Spotify Community objevila 12. října 2026. O den později problém veřejně potvrdil zaměstnanec Spotify a 14. října už byl označen jako vyřešený. Podle těchto informací se tedy problém řešil přibližně dva dny.
Důležité je upřesnit, že nešlo o plošné selhání přehrávání FLAC na všech zařízeních. Hlášení se týkala desktopové aplikace pro Windows 10 a Windows 11, konkrétně verze 1.3.4.258. Podle dostupných uživatelských hlášení se problém neprojevoval ve webovém přehrávači ani v aplikacích pro macOS a mobilní zařízení. Pokud vám tedy Spotify na počítači padalo při zapnuté kvalitě Lossless, mohlo jít právě o tuto chybu.
Podle komunitních analýz výpisů pádů aplikace mohlo jít o chybu při dělení nulou. Při přehrávání v kvalitě Lossless měla aplikace načíst datový tok jako nulový a následný výpočet velikosti vyrovnávací paměti vedl k pádu. Spotify však oficiálně technickou příčinu nezveřejnilo. Toto vysvětlení proto vychází z neoficiální analýzy uživatelů, nikoli z potvrzeného vyjádření společnosti.
Jak Lossless vypnout a zastavit pády
Pokud se k vám oprava ještě nedostala nebo si chcete zajistit, aby aplikace znovu nepadala, nejrychlejším řešením je dočasně snížit kvalitu přehrávání. V desktopové aplikaci postupujte takto:
- Klikněte na profilovou fotku vpravo nahoře.
- Otevřete Nastavení (Settings).
- Najděte sekci Kvalita zvuku (Audio Quality / Media quality).
- Změňte nastavení z Lossless na Very high (320 kbit/s).
Tím se vrátíte k nejvyšší běžně dostupné komprimované kvalitě. Pro mnoho posluchačů může být rozdíl oproti bezztrátovému zvuku při běžném poslechu jen obtížně rozpoznatelný. Záleží ale na použitém zařízení, sluchátkách i individuálním sluchu.
Pokud jste kvalitu Lossless nikdy sami nezapínali, je méně pravděpodobné, že se vás tato chyba týkala. Neznamená to však, že jste před ní byli automaticky chráněni ve všech situacích. Rozhodující je především to, jakou kvalitu přehrávání aplikace skutečně používala.
Jak si vynutit aktualizaci
Oprava byla podle dostupných informací označena jako vydaná, nemusí se však každému uživateli nabídnout okamžitě. Aktualizaci můžete zkusit spustit ručně:
- Podívejte se na profilovou fotku. Pokud se vedle ní zobrazuje modrá tečka, může být k dispozici nová verze.
- Klikněte na profilovou fotku a vyberte Aktualizovat Spotify (Update Spotify now), pokud se tato možnost zobrazuje.
- Po dokončení aktualizace se aplikace restartuje.
Pokud se možnost aktualizace nezobrazuje a problém přetrvává, můžete aplikaci přeinstalovat. Na Windows to lze provést prostřednictvím Microsoft Store nebo stažením instalačního souboru z oficiálních stránek podpory Spotify.
Před přeinstalací počítejte s tím, že může být nutné znovu stáhnout skladby a podcasty uložené pro offline poslech.
Po aktualizaci můžete zkontrolovat číslo verze aplikace. Klikněte na tři tečky vlevo nahoře a otevřete Nápověda > O aplikaci Spotify (Help > About Spotify). Pokud se stále zobrazuje verze 1.3.4.258, ponechte Lossless vypnutý, dokud se vám nepodaří nainstalovat novější verzi.
Vyplatí se Lossless vůbec zapínat zpátky?
Pokud máte nainstalovanou novější verzi, ve které je chyba opravena, můžete kvalitu Lossless znovu zapnout. Pokud by se však pády opakovaly, vraťte se k nastavení Very high a vyčkejte na další aktualizaci.
Za pozornost stojí také spotřeba dat. Kvalita Very high při datovém toku 320 kbit/s spotřebuje přibližně 2,4 MB za minutu. Bezztrátový zvuk FLAC s parametry až 24 bitů a 44,1 kHz vyžaduje podle oficiálního doporučení Spotify stabilní připojení o rychlosti 1,5 až 2 Mbit/s. Skutečná spotřeba závisí na datovém toku a konkrétní skladbě, může se však pohybovat přibližně kolem 11 až 15 MB za minutu. To je několikanásobně více než u kvality Very high.
Při poslechu přes Wi-Fi nemusí být vyšší spotřeba problém, při používání mobilních dat už ale může hrát důležitou roli. Navíc platí, že bezztrátový zvuk nemusí přinést jasně slyšitelný rozdíl každému posluchači. Záleží na kvalitě zvukového vybavení i na individuálním vnímání zvuku.
Komunitní triky, které fungovaly i bez aktualizace
Ještě před vydáním opravy uživatelé ve vlákně na komunitním fóru sdíleli dva postupy, které některým z nich pomohly obejít pády i při zapnuté kvalitě Lossless:
- Obchvat přes Spotify Connect: Spusťte skladbu nejprve na telefonu a následně přehrávání přesuňte do počítače pomocí Spotify Connect. Podle uživatelských hlášení se problém objevoval především při přímém spuštění skladby v desktopové aplikaci.
- Změna bitové hloubky ve Windows: V nastavení výstupního zvukového zařízení změňte výchozí formát z 24 bitů na 16 bitů. Nejde o oficiální doporučení Spotify, ale o komunitní tip, který podle některých uživatelů pomohl.
Oba postupy je vhodné brát jako dočasná řešení, nikoli jako zaručenou opravu. Nejspolehlivější cestou je používat aktualizovanou verzi aplikace.
Problém s desktopovým Spotify v říjnu 2026 se podle dostupných hlášení týkal konkrétní verze aplikace pro Windows a přehrávání v kvalitě Lossless. Pokud vám Spotify kvůli této chybě padalo, zkuste nejprve aktualizaci. Do té doby můžete přepnout na Very high a pokračovat v poslechu bez zbytečných výpadků.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda