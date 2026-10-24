Ruská nafta pluje do New Yorku po Trumpově dohodě s Putinem. Slíbený objem převyšuje předválečný roční dovoz o 54 %

Celá věc začala 9. října 2026 telefonátem Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem. Hned po něm Trump na sociální síti oznámil, že Rusko začne „okamžitě“ dodávat naftu na americký i světový trh. Ještě týž den vydal úřad amerického ministerstva financí OFAC obecnou licenci General License 135, která povoluje prodej, přepravu i dovoz ruské nafty do Spojených států až do 7. dubna 2027. Obecné licence OFAC nevyžadují žádné další individuální povolení, takže obchod mohl začít bez čekání. První tanker s ruskou naftou, Agioi Fanendes, už míří do New Yorku. Zelenskyj se ozval ještě ten den a dohodu označil za „investici do války, která musí skončit, ne být prodlužována“.
Jak Washington během týdne obešel vlastní nejtvrdší sankce
Aby mohla ruská nafta legálně připlout, musel Washington postavit tři samostatné vrstvy povolení. Základem je politická dohoda, tedy Trumpův veřejný příslib Putinovi, že se americký trh otevře. Na ni navazuje licence OFAC, která po právní stránce vytváří pro ruskou naftu dočasný koridor uvnitř sankčního režimu.
Třetí vrstva přibyla 16. října. Trump tehdy uplatnil výjimku z Grahamova zákona, americké normy z 18. září 2026, která proti Rusku zavádí mimořádně tvrdá opatření. Zakazuje investice do ruské energetiky i nákup ruského státního dluhu. Na ruské zboží umožňuje uvalit clo až 500 % a na zboží zemí, které Rusku pomáhají sankce obcházet, až 100 %.
Paragraf 115 téhož zákona ale prezidentovi dovoluje tato opatření pozastavit z důvodu „národního zájmu“. Trump toho využil a jako důvod uvedl podporu mírových jednání. Zákon, který Kongres přijal 18. září, tak pro ruskou naftu přestal platit necelý měsíc po svém vzniku. Sankce formálně trvají dál, ruská nafta má v nich ale až do 7. dubna 2027 výslovně vymezenou mezeru.
Kolik barelů slibuje Trump a s čím se ten objem dá srovnat
Trump ohlásil dodávky po etapách. Nejdřív má přijít 300 000 tun, v listopadu dalších 500 000 tun a hned potom milion tun navíc, celkem tedy 1,8 milionu tun. Agentura Reuters přepočítává 300 000 tun zhruba na 2,25 milionu barelů. Při stejném poměru odpovídá celý ohlášený balík přibližně 13,5 milionu barelů.
Pro srovnání se hodí rok 2021, poslední celý rok před válkou. Podle amerického Úřadu pro energetické informace (EIA) tehdy Spojené státy dovážely z Ruska v průměru 24 000 barelů destilátů denně. Za celý rok to dělá asi 8,76 milionu barelů. Ohlášený balík je tedy o 54 % větší než celý předválečný roční dovoz. Samotný tanker Agioi Fanendes je spíš symbol, plánovaný objem ale symbolický není.
Trump jako důvod uvádí domácí cenu nafty. Volby do Kongresu připadají na 3. listopadu 2026 a drahé palivo u pump je pro vládu politický problém. Analytici, které cituje Reuters, pochybují, že ohlášené objemy americké ceny trvale srazí. Zelenskyj to řekl ostřeji: objem podle něj „není dost“ na to, aby Američané platili za naftu méně, ale „je dost“ na to, aby Rusko mělo víc peněz na válku. Reuters výslovně uvádí, že vývoz může Moskvě vynést miliardy dolarů.
Co Ukrajina nabídla Moskvě výměnou za energetické příměří
Obchod s naftou měl být součástí širšího „energetického příměří“. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner na schůzkách s ukrajinskou delegací v Miami tvrdili, že může Kreml přivést zpět k jednacímu stolu. Kushner zároveň Kyjevu tlumočil Trumpův požadavek, aby přestal útočit na ruské rafinerie.
Zelenskyj 11. října veřejně prohlásil, že Ukrajina na ruskou energetickou infrastrukturu útočit nebude, pokud se Rusko zachová stejně. O dva dny později Reuters informoval, že Ukrajina od Trumpova oznámení na rafinerie opravdu neútočila. Rusko ale na oplátku nepřestalo, jeho údery na ukrajinské energetické cíle pokračovaly dál.
Ukrajinský prezident navíc upozornil, že některé ruské útoky přišly bez obvyklého varování od partnerů. Naznačuje to omezení amerického zpravodajského sdílení, na kterém Kyjev stojí při včasných výstrahách před balistickými útoky. Zda Washington Ukrajině skutečně hrozil odstřižením od těchto informací, zůstává sporné. Axios to napsal s odvoláním na ukrajinského činitele, americká strana to popřela.
Na americkou výjimku odpovídá Brusel přípravou dalších sankcí
Evropská komise se k dohodě postavila odmítavě, otevřený spor s Washingtonem ale nevyvolala. Na briefingu 12. října zopakovala, že Evropská unie dál vyřazuje ruská fosilní paliva a „nechce financovat válku“. Po Trumpově výjimce z Grahamova zákona dodala, že Evropa tlak na Rusko stupňuje a chystá další sankční balík.
Na české pumpy jeden tanker mířící do New Yorku nedosáhne, protože nafta se obchoduje na globálním trhu. Vážnější je to, co dohoda vypovídá o spojencích. Shoda mezi USA a Evropou na sankcích proti Rusku platila od roku 2022 a teď se poprvé viditelně rozchází. Washington kvůli cenám paliv doma otevřel ruské naftě legální a politicky krytý koridor, zatímco Brusel ve stejných dnech připravuje další sankce.
Agioi Fanendes má do New Yorku doplout 7. listopadu, čtyři dny po amerických volbách do Kongresu.