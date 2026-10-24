Nejčernější den ruské armády od začátku války: 2 250 vyřazených vojáků. Ukrajina za rekordem vidí hlavně drony

Rekordní den připadl na 21. října 2026. Hlášení zveřejnil generální štáb druhý den ráno na svém facebookovém profilu a odtud ho převzala agentura Ukrinform. Předchozí maximum 2 200 vyřazených vojáků platilo od 19. prosince 2024, kdy vrcholila tehdejší ruská zimní ofenzíva. Nový údaj ho překonává o padesát vojáků, tedy zhruba o dvě procenta. Tak těsný náskok sám o sobě mnoho neprokazuje. Váhu mu dává měsíc, ve kterém padl.
Ruské měsíční ztráty vzrostly od února o víc než tři čtvrtiny
Ukrajinská měsíční řada za rok 2026 začíná v únoru na 26 090 ruských personálních ztrátách. V březnu vyskočila na 31 960. Jaro pak bylo v číslech téměř ploché, v dubnu generální štáb napočítal 32 980 a v květnu 33 760. Strmě to začalo stoupat v létě, kdy červen přinesl 39 290 a červenec 42 860.
Srpen se ztrátami 42 020 jako jediný měsíc mírně klesl. Září skončilo na 46 230, což je nejvíc za celý rok a o 77 procent víc než v únoru. V přepočtu na den jde zhruba o 1 540 vyřazených vojáků. Rekordní den tak zářijový průměr převyšuje téměř o polovinu.
Říjen tempo ještě zrychlil. Za necelé tři týdny se ztráty podle generálního štábu dostaly téměř na 37 tisíc, tedy zhruba na čtyři pětiny celého září. Mezi pěti nejvyššími denními ztrátami celé války má říjen dvě místa: vedle rekordu z 21. října také 2 100 vyřazených z 18. října.
Kolik ruských vojáků připsal Kyjev v zimě dronům
V zimě 2025/2026 vyřadila ukrajinská armáda podle ministerstva obrany 92 475 ruských vojáků a 88 898 z nich připsala dronům. Je to přibližně 96 procent. Na všechny ostatní zbraně dohromady tak zbylo necelých čtyři tisíce vyřazených. V červnu 2026 ministerstvo doplnilo, že drony stojí za více než 90 procenty všech zasažených nepřátelských cílů. Obě čísla pocházejí od jedné strany konfliktu. I kdyby platila jen zčásti, drony jsou podle nich hlavní ukrajinskou zbraní této fáze války.
Ukrajina má pro bezpilotní válku samostatný druh ozbrojených sil, Síly bezpilotních systémů (USF), podle ukrajinské strany první útvar svého typu na světě. Jejich doktrína „Drone Line“ má držet nepřítele pod nepřetržitým tlakem v pásmu 10 až 15 kilometrů od přední linie. Nasazují v něm FPV drony, průzkumné a bombardovací stroje, interceptory i pozemní roboty. K frontovému pásmu přibyla kampaň „middle strike“, tedy údery do operační hloubky na ruskou protivzdušnou obranu, radary a prostředky elektronického boje. Podle jejího plánovače mají tyto údery otevřít cestu dalším dronovým vlnám. Celý provoz eviduje platforma DELTA Mission Control. K 19. říjnu v ní bylo přes 3 miliony úderných misí a denně do ní přibývá víc než 6 600 zasažených cílů, každý doložený videem.
Na 21. října si USF připsaly i vlastní denní rekord: 680 zasažených ruských vojáků, z toho 320 zabitých. Samotné USF tedy hlásí necelou třetinu denní bilance generálního štábu. Tvrzení, že rekord udělaly drony, se proto opírá o dlouhodobé podíly ministerstva obrany, protože rozpis ztrát za 21. říjen podle zbraní v dostupných zdrojích chybí. Celkem USF ten den hlásily 2 353 zasažených cílů. Mezi nimi bylo 57 míst, odkud startují ruské drony, a 14 radarů a prostředků elektronického boje. Dále uvádějí 106 vozidel a kusů speciální techniky a 9 dělostřeleckých systémů.
Co generální štáb do denní bilance počítá a co z ní ověří Mediazona
Personální ztráty v ukrajinských hlášeních zahrnují padlé i vojáky zraněné tak vážně, že byli vyřazeni z boje. Jejich součet od začátku plnohodnotné invaze rekordním dnem přesáhl 1,57 milionu. Mezinárodní audit tato čísla nemají a metodika, kterou generální štáb skládá denní bilanci z celé fronty, není veřejná.
Nezávislé ruské projekty Mediazona a Meduza počítají jen mrtvé a vycházejí z dědických registrů a seznamů jmen. Do konce roku 2025 odhadly zhruba 352 tisíc zabitých ruských mužů ve věku 18 až 59 let a přes 217 800 z nich ověřily jmenovitě. S ukrajinským souhrnem se tento odhad přímo porovnat nedá, protože ten zahrnuje i raněné. Data navíc přicházejí s měsíčním i delším zpožděním, takže jednotlivý den potvrdit ani vyvrátit neumějí. Trend vysokých ruských ztrát ale potvrzují. Nejhůř ověřitelný je tak právě denní rekord, kolem kterého se celá zpráva točí.
Přes dva miliony rublů za podpis: čím Moskva zaplňuje mezery
Rusko zatím doplňuje řady penězi. Podle britského vládního materiálu nabízela téměř polovina ruských regionů novým kontraktníkům přes 2 miliony rublů, zhruba půl milionu korun. Lidé Moskvě podle dostupných údajů zatím nedošli.
Ukrajinské ministerstvo obrany tvrdí, že na některých úsecích Rusko v roce 2026 ztrácelo víc vojáků, než stačilo doplnit. Zkušené jednotky podle něj nahrazují narychlo vycvičení kontraktníci, kteří se s dronovým pásmem u fronty setkávají poprvé. Britské stanovisko přednesené 22. října 2026 v OBSE označilo ruské útoky na civilní infrastrukturu a pokračující ofenzívu za chování, které neodpovídá státu oddanému seriózní diplomacii. O deset dní dřív přijala EU téměř 1 600 nových položek sankčního seznamu, nejvíc najednou od začátku invaze.
Česko má na frontě podíl přes muniční iniciativu, i když vazbu na konkrétní den otevřené zdroje neukazují. Dělostřelectvo a drony pracují v jednom cyklu: průzkumný dron najde cíl, dělostřelectvo ho zasáhne a další dron ověří výsledek. Podle českého ministerstva obrany dopravila iniciativa na Ukrajinu v roce 2025 celkem 1,5 milionu dělostřeleckých nábojů. V roce 2026 k nim přibylo dalších přes 400 tisíc velkorážových kusů.