Slavia podruhé za sebou ztratila, s Boleslaví remizovala 1:1

Vršovický obhájce titulu jako jediný dál drží neporazitelnost v ligové sezoně, stejně jako před týdnem s Hradcem Králové však doma pouze remizoval. Slávisté vedou neúplnou tabulku o sedm bodů před druhou Mladou Boleslaví, na šest bodů se k nim může přiblížit Sparta, pokud v neděli zdolá Slovácko. Červenobílí čekají na vítězství už čtyři soutěžní utkání, v úterý hráli v Lize mistrů v Istanbulu s Fenerbahce 2:2.
Trenér Slavie Trpišovský udělal oproti duelu v Turecku hned šest změn v základní sestavě. Mezi tyčemi ze zdravotních důvodů scházela brankářská jednička Markovič a poprvé v lize dostala šanci letní ukrajinská posila Domčak.
Nejpevnější defenziva soutěže udržela čisté konto jen čtvrt hodiny. John na konci 15. minuty po brejku z pravé strany přihrál napříč vápnem, vracející se Isife balon ve snaze odkopnout jen zastavil a dorážející Šubert snadno přišel k brance. Český reprezentant si sedmým gólem upevnil pozici v čele tabulky kanonýrů.
Favorit mohl rychle odpovědět, Nowak ale ve velké šanci přestřelil. Středočeši dělali domácím značné problémy z rychlých brejků, hrozil především John, který v 26. minutě při přečíslení dvou na jednoho tvrdě vypálil a nechal vyniknout Domčaka.
Sudí Rouček tradičně pouštěl řadu osobních soubojů, v 41. minutě však bez váhání k velké nevoli hostů nařídil penaltu po pádu Holeše ve vápně přes Králika. Po zásahu od videa nicméně rozhodčí pokutový kop nakonec odvolal, neboť domácí kapitán situaci přihrál.
Trpišovský o pauze dvakrát vystřídal a na trávník poslal čerstvé Mosese se Suleimanem. Pražané výrazně přidali a soupeře zatlačili. V 51. minutě doklepl zblízka balon do sítě Provod, kvůli předchozí Chytilově ruce ale Rouček nemohl branku uznat.
Slávisté se nedočkali vyrovnání ani v 63. minutě, kdy Chytil hlavičkoval jen do břevna. V druhé půli se hrálo prakticky na jednu branku, hosté však odolávali. V 84. minutě vytáhl Kubiakovu střelu gólman Vorel, za chvíli už ale kapituloval. Po průniku Ayaosiho po pravé straně umístil balon zblízka k zadní tyči Chytil, jenže se trefil poprvé od začátku srpna. Celkově pátým zásahem v ligovém ročníku dorovnal v týmové tabulce střelců Nowaka.
Mladoboleslavští tak těsně nedosáhli na první ligové vítězství nad Slavií po 21 zápasech a od března 2016. Díky nečekanému bodu se ale Středočeši posunuli na průběžné druhé místo tabulky. Červenobílí doma v lize prohráli jediný z posledních 54 duelů (kontumačně derby).
Slavia Praha - FK Mladá Boleslav 1:1 (0:1)
Branky: 86. Chytil - 15. Šubert. Rozhodčí: Rouček - Machač, Zoufalý - Adámková (video). ŽK: Šturm - Kozel, Vorel. Diváci: 17 528.
Sestavy:
Slavia: Domčak - Isife (46. Suleiman), Holeš (85. Konečný), N'Guessan, Kubiak - Diakité (46. Moses) - Ayaosi, Nowak, Sadílek (65. Jurásek), Provod (73. Šturm) - Chytil. Trenér: Trpišovský.
M. Boleslav: Vorel - Matoušek, Králik, Karafiát, Hybš - Kozel, Donát - John (89. Kolářík), Langhamer (64. Špatenka), Šubert (71. Zachoval) - Klíma (64. Letenay). Trenér: Majer.